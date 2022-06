Mara Venier a Domenica In, il gesto a sorpresa per Alberto Matano ha commosso tutto il pubblico. Nella giornata di domenica 5 giugno è andata in onda l’ultima puntata del programma di Rai1, che ha così salutato i telespettatori dando appuntamento al prossimo mese di settembre. E la padrona di casa ha confermato che sarà ancora al timone della trasmissione, visto che non ha nessuna intenzione di andare in pensione almeno fino a quando la gente vorrà ancora vederla nel piccolo schermo.

A breve vi racconteremo i dettagli su ciò che è successo tra Mara Venier e Alberto Matano a Domenica In. Ma i due avevano già dato spettacolo nell’ultima puntata de La vita in diretta di venerdì 3 giugno. Le lacrime di lui sono scese copiose quando Mara è arrivata in studio con un mazzo di fiori. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”.





Mara Venier, a Domenica In dedica per Alberto Matano

Mara Venier a Domenica In ha subito pensato ad Alberto Matano. I due hanno un’amicizia davvero molto importante e ormai duratura, non a caso sarà lei la protagonista di uno dei momenti più belli che vivrà il conduttore tra circa un mese. Nel corso dell’appuntamento conclusivo col programma Rai, Zia Mara ha deciso di guardare dritto verso le telecamere e si è rivolta non solo al pubblico, ma anche direttamente ad Alberto, che da casa avrà apprezzato moltissimo quello che è successo in quei minuti.

Mara Venier ha fatto entrare in studio l’artista Andrea Sannino. Prima che quest’ultimo cantasse la famosa canzone Abbracciame, la conduttrice ha commentato riferendosi ad Alberto Matano: “Alberto, tanta felicità e tu sai perché. Dedicata ad Alberto e ad un’altra persona, tu Alberto sai chi”. E poi c’è stata l’esibizione vera e propria. Un grande regalo per Matano e presumibilmente per il suo compagno Riccardo, con il quale convolerà a nozze con Mara che officerà il matrimonio, a stretto giro di posta.

Queste le parole invece di Mara Venier sul suo profilo Instagram, quando la puntata di Domenica In è terminata: “Grazie ragazzi miei…Grazie Stefano, sei la mia colonna. Grazie per darmi così tanto amore”. E alcuni fan hanno scritto: “Mara, ci vediamo a settembre”, “Sentiremo la tua mancanza”, “Grazie per gli stupendi pomeriggi domenicali che ci hai regalato. Buona vita Mara.

