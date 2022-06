Anche Mara Venier si è commossa durante l’ultima puntata di Domenica In. E pensare che all’inizio della trasmissione aveva promesso di non piangere. Ma niente da fare, promessa non mantenuta. Mara Venier non ce l’ha fatta, per lei è stato impossibile non commuoversi. Così, durante i saluti e le parti finali del programma su Rai 1, la zia ha iniziato piangere. Ha iniziato ricordando una fedele collaboratrice: Carmela Fiorentino, storica ‘gobbista’ del programma, scomparsa l’anno scorso per il Covid.

“Sei stata la mia fedele e preziosa suggeritrice per tanti anni, eri l’anima di Domenica In. Un abbraccio e un bacio grande, dovunque tu sia”, ha detto la conduttrice in lacrime. E non poteva mancare il ringraziamento al pubblico di Domenica In. “In 13 edizioni, non abbiamo mai avuto un simile successo. E non posso che ringraziarvi” – le parole di una commossa, ma felice, Mara Venier – “Siete la spinta per continuare, non andrò in pensione finché non ci sarà un riscontro dal pubblico”.

Tutti gli uomini di Mara Venier. La matrona della domenica italiana che fu amata da tanti vip





Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In: “Grazie a tutti”

E naturalmente Mara Venier (qui quando si è commossa davanti a Mika) ha poi ringraziato tutti gli autori e i collaboratori del programma, compresi i vertici di Rai 1 e dell’azienda. Mara Venier si è commossa poco prima di abbracciare il direttore del canale, Stefano Coletta, la conduttrice gli ha riservato parole dolcissime: “Sei sempre stato la mia colonna, mi hai sempre supportato e sei sempre stato al mio fianco”.

Mara Venier ha ringraziato poi tutta la Rai e in particolare l’amministratore delegato, Carlo Fuortes: “Non ci è mai stato imposto né vietato nulla, abbiamo avuto la fortuna di fare tutto in totale autonomia”.

Mara Venier si è commossa tra i mille abbracci con gli autori e i più stretti collaboratori, con la puntata che si chiude allo stesso modo con cui si era aperta: sulle note di Eh… già di Vasco Rossi.

Mara Venier: "Smetterò di fare Domenica in quando vuoi pubblico non la seguirete più. Col cavolo che vado in pensione".#DomenicaIn pic.twitter.com/Dc4uzZJCrV — Roberto Mallò (@robymallo) June 5, 2022

A questo punto, Mara Venier si è commossa e decide di abbandonarsi alle lacrime più sfrenate. Un momento dolcissimo, bellissimo di televisione. Uno spaccato di realtà, come tanti ce ne ha regalati una grande conduttrice tv: Mara Venier.

“Non ci credo”. Alberto Matano in lacrime a La vita in diretta: sorpresa nell’ultima puntata