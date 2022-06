Alberto Matano, lacrime a La vita in diretta nell’ultima puntata del 3 giugno.. Si è palesata infatti in studio una presenza davvero bellissima per il conduttore televisivo, che non è riuscito a non emozionarsi. Tutti gli altri presenti hanno battuto le mani e anche da casa siamo certi che in tanti si saranno commossi. Anche quest’anno si è arrivati alla conclusione della stagione tv e il presentatore ha dato appuntamento a settembre. Ma prima ha ricevuto una sorpresa per lui veramente indimenticabile.

Prima di parlarvi di Alberto Matano e delle sue lacrime a La vita in diretta, solamente pochi giorni fa è stata confermata invece una notizia bomba sotto il profilo privato. Alberto Matano si sposa e lo farà a luglio e sarà proprio la ‘zia’ ad officiare le nozze. Come è risaputo, Matano e la conduttrice veneziana condividono un forte legame di amicizia. Ed è proprio per questo Alberto avrebbe voluto lei per le celebrazioni (e poi perché è bravissima in tutto ciò che fa, diciamolo).





Alberto Matano, lacrime a La vita in diretta per Mara Venier

Alberto Matano è finito tra le lacrime a La vita in diretta per una sorpresa speciale. Ma significative sono state le sue parole, utilizzate per salutare il suo pubblico: “Finisce qui ma non finisce qui. Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciati soli, siete sempre stati con noi in questo anno così complicato, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Vi ho sentiti al mio fianco in questo anno importante per me. Anche tra di noi, come nella vita vera, l’amore vince sempre”. Ma prima era apparsa proprio lei.

Le lacrime sono scese copiose sul viso di Alberto Matano dopo che in studio è arrivata Mara Venier con un mazzo di fiori. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”. E ha poi confermato le voci sulle nozze di Alberto in maniera implicita, dicendo che non si recherà in vacanza prima del prossimo mese di luglio, quando sarà in programma un evento molto atteso.

E Mara Venier è stata presente anche in una delle ultime puntate del programma di Antonella Clerici. Non poteva certamente concludere questi ultimi giorni di trasmissione meglio di così la Clerici, la cui assenza estiva mancherà tantissimo. Una figura davvero imprescindibile Zia Mara, che è amata praticamente da tutti i colleghi della famiglia Rai.

