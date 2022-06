Colpo di scena improvviso: Alberto Matano si sposa e lo annuncia a un passo dalle nozze. L’ex volto del Tg1 ha infatti detto a tutti, tramite Chi Magazine, che sta per convolare a nozze e che lo sposerà la sua grande amica e collega, Mara Venier. Il talentoso conduttore de La Vita in Diretta nonché volto di Ballando con le Stelle, ha deciso di sposarsi con il suo storico fidanzato. La rivista di Alfonso Signorini fa lo scoop, programmato col diretto interessato molto probabilmente, nella sezione ‘Chicche di Gossip’.

Alberto Matano si sposa e lo farà a luglio e sarà proprio la ‘zia’ ad officiare le nozze. Come è risaputo, Matano e la conduttrice veneziana condividono un forte legame di amicizia. Ed è proprio per questo Alberto avrebbe voluto lei per le celebrazioni (e poi perché è bravissima in tutto ciò che fa, diciamolo). La rivista satinata di Signorini scrive: “Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier”.

Tra l’altro il conduttore è sempre stato riservatissimo circa la sua vita privata, ma ha deciso di lasciarsi un po’ andare con Alfonso. Ricorderete poi lo scorso ottobre, quando nel corso di una diretta tv, ha preso tutti in contropiede facendo coming out. Nessuno dimenticherà quel momento in cui il famoso giornalista, in maniera velata e delicata, ha dichiarato il proprio orientamento.

L’uomo lo ha lasciato intendere per la prima volta al pubblico, in modo inequivocabile. In quell’occasione si stava discutendo di omofobia e spiegava di averla provata sulla propria pelle. Neanche a dirlo, dopo quelle dichiarazioni, Matano è tornato ad essere riservatissimo circa il suo privato, non aggiungendo altro.

Ora però tutto è focalizzato sul fatto che Alberto Matano si sposa: una notizia incredibile e bellissima per entrambi. Nessuno sa l’identità del suo compagno (qui quel poco che sappiamo), futuro sposo. E ora, men che mai, si placa la curiosità di sapere chi è la persona che da anni è al suo fianco. Ora non ci resta che attendere le foto del matrimonio.

