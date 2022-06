Chi è il marito di Alberto Matano. Riccardo Mannino è fresco di nozze con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta e per la prima volta parla dell’amore per il suo marito. Sabato 11 giugno la coppia si è sposata e come officiante hanno scelto Mara Venier, amica che nella loro storia d’amore ha avuto un ruolo fondamentale.

La cerimonia a Labico officiata proprio da Mara Venier, che era emozionantissima al punto da avere la voce strozzata quando ha pronunciato la “frase fatidica”. La ‘zia’ della tv lo ha raccontato al Corriere della Sera poche ore dopo aver vissuto quell’emozionante momento. La loro storia è stata vissuta nella più completa privacy, tanto che fino a pochi giorni fa non si conosceva neanche l’identità di quello che sarebbe diventato il marito di Alberto Matano.





Chi è il marito di Alberto Matano. Riccardo Mannino: “Mara Venier Cupido”

Come tutti sanno, il coming out del giornalista è arrivato in diretta a La Vita in diretta, quando Alberto Matano aveva commentato la tagliola al DDL Zan, che si prefiggeva l’obiettivo di combattere l’omotransfobia, dunque le discriminazioni nei confronti soprattutto degli omosessuali e dei transessuali. Poi la conferma sul compagno e infine quella delle nozze, poi officiate da Mara Venier, che ha avuto un ruolo molto importante nella loro storia d’amore.

Chi è il marito di Alberto Matano – In occasione del reportage di Chi sulle nozze, Riccardo Mannino ha rilasciato anche una breve dichiarazione, la prima in assoluto: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno”, ha detto il marito di Alberto Matano. Mara Venier, che tra i due ha fatto da Cupido, ha svelato un retroscena sulla proposta di nozze tra Riccardo, avvocato cassazionista di 6 anni più grande del giornalista e il conduttore de La Vita in Diretta.

Chi è il marito di Alberto Matano. – È stata proprio Mara Venier a proporre ai due di sposarsi. “Mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: ‘Ma perché non vi sposate?’. Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni, hanno costruito qualcosa di importante. – ha spiegato la conduttrice – ‘Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data’. Riccardo guardava il telefonino, pensavo lo facesse per distogliere l’attenzione, invece stava guardando il calendario. Alla fine hanno deciso quella sera. Riccardo era felice, non aspettava altro”, ha detto un’emozionata zia Mara.

