Alberto Matano matrimonio, sabato scorso il sì a Riccardo Mannino. Il conduttore e l’avvocato cassazionista, di 6 anni più grande del giornalista, sono insieme da 15 anni. Poi “durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo”, ha raccontato prima delle nozze.

“Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi”, ha continuato Alberto Matano che poi “la sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”.





Alberto Matano matrimonio: la foto con dedica al marito

Sabato scorso, 11 giugno 2022, la cerimonia a Labico officiata proprio da Mara Venier, che era emozionantissima al punto da avere la voce strozzata quando ha pronunciato la “frase fatidica”. La ‘zia’ della tv lo ha raccontato al Corriere della Sera poche ore dopo aver vissuto quel momento.

Ma sempre poche ore dopo il matrimonio arriva anche la prima foto di coppia, con dedica, di Alberto Matano. Non c’è bisogno di troppe parole, basta “L’amore” nella didascalia dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram in cui lui e il marito Riccardo Mannino sembrano più che raggianti.

È una piccola gallery quella che Alberto Matano regala ai suoi tanti fan dopo il matrimonio. Nella seconda foto con loro c’è anche l’amica Mara Venier, che ne approfitta per commentare subito: ”Grazie a voi per tutto….ma proprio tutto”. Ma i messaggi di auguri sotto al post sono infiniti. Solo per citarne alcuni, hanno scritto alla coppia Laura Pausini, Valeria Marini, Monica Leofreddi, Serena Bortone ed Enzo Miccio.

“Una location unica”. Alberto Matano, il sì a Riccardo in un posto da sogno e con tanti ospiti vip