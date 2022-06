Alberto Matano, per il matrimonio con Riccardo una location da sogno. Negli ultimi giorni, i riflettori sulla notizia non si sono mai spenti. Dopo le prime foto del fidanzato del conduttore rese note dal settimanale Chi, l’annuncio delle nozze officiate dall’amica e collega Mara Venier. La location per la celebrazione dell’unione tra Alberto Matano e Riccardo è favolosa. Ecco dove si brinderà agli sposi.

Alberto Matano, le nozze: “Ultimo weekend da scapolo per Alberto Matano: il conduttore de ‘La vita in diretta’ sta per sposare, sabato 11 giugno, il suo amore Riccardo: nozze che saranno officiate da Mara Venier”, queste le parole diffuse sull’account ufficiale del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La notizia delle nozze arriva a distanza di quattro mesi dal coming out di Alberto Matano.





“Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. – aveva svelato Alberto Matano al Corriere della Sera – Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”. Detto fatto. (Alberto Matano, la prima foto con il fidanzato Riccardo).

Alberto Matano ha così deciso e annunciato il desiderio di convolare a nozze con il fidanzato Riccardo Mannino. Per la lieta occasione la coppia ha scelto una location immersa nel verde vicino a Roma, ovvero a Labico. Nello specifico i festeggiamenti si svolgeranno presso il Resort con Spa dello Chef stellato Antonello Colonna, in via della Fredda 520030.

Si tratta di una vera e propria location da sogno con ben 12 camere munite di orto-giardino. Immancabile la piscina con acqua termale e il centro benessere. Un giorno unico per festeggiare l’amore non poteva che fare ricadere la scelta in una location che permetterà a invitati e sposi di trascorrere una giornata immersa in un’atmosfera rilassante, raffinata ma semplice.

