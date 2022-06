Mara Venier e il matrimonio di Alberto Matano. Ormai non si parla di altro in questi giorni, dopo aver appreso che ad officiare le imminenti nozze del conduttore de La vita in diretta sarà proprio la donna. Nelle scorse ore tra l’altro sono stati forniti ulteriori particolari sulla cerimonia ed è stato possibile vedere per la prima volta in foto il compagno di lui, Riccardo. Adesso è stata Zia Mara a svelare qualche altro piccolo grande segreto a pochissimi giorni dall’attesissimo lieto evento.

A proposito di Mara Venier e del matrimonio di Alberto Matano, che si svolgerà l’11 giugno, nell’appuntamento conclusivo de La vita in diretta lei è entrata con un mazzo di fiori facendogli una sorpresa. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”. E ora le ultime istantanee postate dalla presentatrice Rai stanno facendo impazzire tutti.





Mara Venier e il matrimonio di Alberto Matano: le foto delle prove

Dunque, Mara Venier al matrimonio di Alberto Matano sarà quella che avrà l’incarico di officiare l’unione civile tra lui e il partner Riccardo. E ha mostrato alcune foto proprio dalla location, dove sabato 11 giugno ci saranno le nozze. E, guardando attentamente le stories di Mara, è stato possibile anche vedere un invitato speciale che sarà dunque al lieto evento. Andiamo a scoprire insieme dunque chi è stato immortalato insieme a loro e che tipo di foto ha pubblicato la conduttrice.

Mara Venier si è fatta vedere con la fascia tricolore, solitamente indossata dai sindaci, quindi è davvero tutto pronto per la celebrazione del matrimonio. Lei è apparsa con gli occhiali da sole e con un bellissimo sorriso stampato sul suo viso. Dietro di lei si intravede Alberto Matano. Nella storia Instagram è stata invece pubblicata una foto a tre, nella quale sono presenti Alberto, Mara e l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che sicuramente sarà uno degli invitati alle nozze oppure anche il testimone

Nella didascalia Mara Venier ha semplicemente scritto: “Prove generali…#wedding #love”. E ha taggato Alberto Matano. Tra i commenti è spuntato quello dell’attrice Sandra Milo: “Sarà un momento epico se facendo le veci del sindaco sarai tu a celebrare il matrimonio”. Altri follower: “Mara, sei la gioia d’Italia”, “Vi adoro”, “Viva l’amore”, “Brava Mara e auguri Alberto, l’amore vince sempre”.

