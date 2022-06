La foto del fidanzato di Alberto Matano: chi è il futuro marito Riccardo. Da quando il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha fatto coming out è partita la caccia all’identità del suo fidanzato ma fino a oggi il giornalista era riuscito a mantenere la privacy e a vivere la sua storia all’ombra dei paparazzi.

Ora è il settimanale Chi, in esclusiva, a pubblicate le foto del fidanzato di Alberto Matano: “Ultimo weekend da scapolo per Alberto Matano: il conduttore de ‘La vita in diretta’ sta per sposare, sabato 11 giugno, il suo amore Riccardo: nozze che saranno officiate da Mara Venier”, si legge sull’account ufficiale del settimanale diretto da Alfonso Signorini. I due sono fidanzati da diversi anni e sabato 11 giungo convoleranno a nozze.





La foto del fidanzato di Alberto Matano: chi è Riccardo

Il coming out di Alberto Matano era arrivato in diretta (l’articolo) commentando la bocciatura del DDL Zan, che si prefiggeva l’obiettivo di combattere l’omotransfobia, dunque le discriminazioni nei confronti soprattutto degli omosessuali e dei transessuali: “Mi fa male, so cosa significa questo dolore. Queste situazioni mi fanno particolarmente male perché le ho vissute anche io sulla mia pelle da adolescente, so cosa significa. Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto in video”, aveva confessato in diretta. A quattro mesi dal coming out arriva la foto del fidanzato di Alberto Matano.

Ma il vero coming out era arrivato a febbraio, quando aveva confermato di avere un compagno e di volerlo sposare. “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. – aveva svelato Alberto Matano al Corriere della Sera – Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

La foto del fidanzato di Alberto Matano è arrivata solo a pochi giorni dal ‘sì’ della coppia. Il giornalista Rai e Riccardo si sposeranno l’11 giugno e sarà Mara Venier a officiare la cerimonia: “Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier”, aveva annunciato Chi, che oggi pubblica la foto del fidanzato di Alberto Matano. I due sono usciti allo scoperto e sorridono all’obiettivo del fotografo mentre passeggiano a Roma per raggiungere alcuni amici. Finalmente alla luce del sole.

