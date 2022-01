“Sono tornata”. Gegia, dal successo negli anni ’80 all’oblio: come è diventata e cosa fa a 62 anni

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è una comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà.

Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni 80, nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni, dove interpretava il personaggio della provinanda ingenua, famosa per il tormentone ”Sei una bomba”, che poi diventò una canzone. Diventa famosa grazie al ruolo dell’anti soubrette, goffa, simpatica e impacciata, lontana dallo stereotipo sexy dell’epoca.

Recita in Bomber di Michele Lupo, Acapulco prima spiaggia a sinistra e Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio, di Sergio Martino e nella serie televisiva Professione Vacanze veste i panni della protagonista. Recita al cinema nella pellicola Gli inaffidabili di Jerry Calà e nella serie tv di successo Non lasciamoci più e alla fine degli anni Novanta partecipa anche a Mai dire gol e Quelli che il calcio.





Dopo il grande successo per Gegia, 62 anni, c’è stato l’oblio e anche una sonora bocciatura alla candidatura per partecipare a Tale e Quale Show, il talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Nel 2022 il grande ritorno al Cinema grazie a Pio e Amedeo, che la scritturano per il film ‘Belli Ciao’ riportando l’attrice sulla cresta dell’onda.

Felice per la nuova avventura, a Today Gegia ha parlato della sua rinascita artistica: “Quando la mia agente, Giorgia Vitale, mi ha chiamato per dirmi che mi volevano per il ruolo della mamma di Pio non ci credevo. Facevo la corte a Gennaro Nunziante dal primo film di Zalone. Questo lavoro è stato fondamentale per la mia rinascita artistica ma soprattutto per la mia vita. Stavo attraversando un periodo molto difficile, ero profondamente triste”.