È un periodo lavorativamente parlando, molto fortunato per lei e forse anche dal punto amoroso. Parliamo di Ambra Angiolini: pizzicata con Gianluca Grignani. Proprio così, la nuova giudice di X- Factor che in questo periodo è su tutti i tabloid nazionali per via di una casa in affitto da cui è stata sfrattata, sembra avere una cotta. Secondo il settimanale Oggi infatti, Ambra in questo momento così particolare avrebbe però trovato conforto tra le braccia di un noto cantautore milanese: Gianluca Grignani.

L’uomo, che solo ultimamente è stato ‘riabilitato’ dall’opinione pubblica, dopo un periodo di stravizi, sembra aver rubato il cuore dell’ex ragazza di Non è la Rai. “Nel frattempo – riporta Oggi – lei si gode le notti di Milano con il cantante Gianluca Grignani. Avvistati insieme in dolcezza”. Terminata la storia con Max Allegri, la donna non ha avuto altre relazioni e questa sarebbe la prima (ufficiale almeno). Ma il vero nodo della questione è la casa.

Ambra Angiolini: pizzicata con Gianluca Grignani

Come abbiamo già raccontato, la conduttrice, è finita in un guaio in relazione ad un appartamento in affitto in cui lei adesso vivrebbe in modo abusivo da giugno, mese in cui il contratto d’affitto scadeva. La casa era stata presa insieme a Massimiliano Allegri e infatti sui documenti compare proprio il nome dell’allenatore di calcio livornese.

Tuttavia, secondo quanto denunciato dalla proprietaria di casa, Silvia Slitti, Ambra, con la figlia Jolanda, non avrebbe la minima intenzione di andare via dal condominio in via Moscova. Cosa c’è dietro? Nessuno lo sa con certezza, ma di fatto ci deve essere qualcosa che sfugge ai più. Dell’annosa vicenda se n’era occupata anche la trasmissione Fuori dal Coro.

Chissà se Fedez che è il paladino della giustizia di tutti riuscirà a far ragionare Ambra Angiolini e farla buttare fuori da una casa che ha occupato abusivamente? — Erik (@ErikL_) October 26, 2022

Mario Giordano aveva mostrato le carte di un’ordinanza di convalida di sfratto datata 3 ottobre e firmata da un giudice di Milano. Il giornalista aveva anche ricostruito che “compare il nome di Massimiliano Allegri ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi non vive più nell’appartamento: chi sta occupando abusivamente è Ambra”.

