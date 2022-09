“La porto in tribunale”. Ambra Angiolini trema, dalla vip l’accusa choc

Ambra Angiolini accusata da Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, protagonista di un lungo sfogo su Instagram. Anche se la donna non ha mai il nome dell’attrice, alcune frasi non hanno lasciato alcun dubbio e dopo ha confermato. “La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano…”, ha affermato la wedding planner dei vip.

“Una nota canzone dice ‘…e se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”, scrive Silvia Slitti citando la celebre canzone di Ambra Angiolini, che sarebbe rimasta a vivere nell’appartamento milanese di proprietà della Slitti anche dopo la scadenza concordata e avrebbe ignorato i solleciti a liberare la casa. Vista la situazione, la moglie di Pazzini ha dovuto mettere di mezzo l’avvocato.

Leggi anche: I mille volti di Ambra Angiolini. Età, altezza, vita privata, famiglia e amori della diva ‘creata’ da Non è la Rai





Ambra Angiolini accusata da Silvia Slitti: “Non lascia la casa”

La Slitti ha spiegato di essersi trasferita temporaneamente con il marito Pazzini in una località di mare alla fine del 2020. I due, avevano deciso, contestualmente, di affittare per dieci mesi la loro “amata casa a una persona che aveva bisogno di un favore”. Eppure, “passati i 10 mesi concordati”, – aggiunge la Slitti – quando lei e Pazzini volevano “tornare in possesso della loro casa, si sono ritrovati a ‘scoprire’ che quella casa non sarebbe mai stata liberata se non fino a quando, chi l’aveva abitata fino a quel momento, non avesse deciso di andarsene… come se fosse sua”.

Ambra Angiolini è stata accusata pubblicamente di non voler lasciare l’appartamento di proprietà della Slitti, che ora abita in un albergo. “Non possiamo entrare in casa nostra e nel mentre vediamo questa persona manifestare serenità, gioia e sorrisi in tv. Destino bastardo. Fino all’ultimo ho chiamato, scritto e cercato di risolverla gentilmente come chi mi conosce sa che faccio sempre… Ma adesso basta! Ho perso la pazienza”.

La moglie di Pazzini ha spiegato ancora come tra lei e Ambra ci fosse “un contratto scritto e firmato”, ma che “soprattutto avevo la sua parola che per una come me valeva più di tutto”. La locazione è avvenuta sotto regolare contratto della durata di 10 mesi. Nel frattempo la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è terminata, e la conduttrice sarebbe ancora nella casa di proprietà della famiglia Pazzini-Slitti, che ora si trova a vivere in un albergo.