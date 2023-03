Ambra Angiolini e Andrea Bosca, è amore vero. Da qualche giorno non si fa che parlare dell’attrice e volto noto della tv fin dai tempi di “Non è la Rai”. E non solo dal punto di vista sentimentale dove ci sono grosse novità. Ma anche da quello professionale. Dopo 30 anni, infatti, è arrivato un importante riconoscimento per il brano “T’Appartengo” che ha conquistato il disco d’oro grazie alle 25mila copie vendute con lo streaming e il download.

Grande gioia per le fan di Ambra Angiolini le quali comunque in questo periodo possono essere felici per le notizie che riguardano la sua vita sentimentale. L’attrice ha alle spalle la turbolenta storia con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Turbolenta perché, stando a quanto riportato dalla stessa Ambra, lui l’avrebbe tradita. Adesso, però, è arrivato il momento di voltare pagina e gioire. E lo ha fatto grazie all’attore Andrea Bosca.

L’ultimo aggiornamento su Ambra e Andrea

La storia tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca è roba fresca, ma la relazione è seria. Lei ha già presentato l’attore e regista, che è più giovane di tre anni, alla famiglia. Pochi giorni fa, infatti, Ambra aveva pubblicato su Instagram dei video mentre stavano cenando insieme con l’attore impegnato a chiacchierare con i figli della compagna. Ora il magazine Chi ha pubblicato un interessante aggiornamento.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti immortalato Ambra e Andrea mentre si scambiano dolci effusioni per le vie di Milano. I due sono stati paparazzati insieme nel giorno della Festa della Donna. Dopo aver fatto colazione l’attore ha donato alla fidanzata delle mimose. Con loro c’era anche Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Naturalmente Bosca ha regalato delle mimose anche alla ragazza che oggi ha 19 anni.

A quanto pare Ambra Angiolini avrebbe ricevuto, sul nuovo rapporto, anche la benedizione dell’ex compagno Francesco Renga. I due sono stati insieme 11 anni, ma non si sono mai sposati. Nonostante la rottura hanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene dei figli Jolanda e Leonardo, quest’ultimo nato nel 2006. Ora Ambra ha un nuovo amore: l’attrice ha conosciuto il suo attuale fidanzato la scorsa estate sul set della serie tv “Protezione Civile” girata a Stromboli.

