Ed è subito gossip su Ambra Angiolini che sembra essersi fidanzata di nuovo. La bella artista infatti è stata pizzicata in più di qualche occasione con l’attore Andrea Bosca. Lui, uno dei volti più noti sul panorama fiction all’italiana, sembrerebbe oramai da un po’ il suo compagno. A riferire la notizia, anzi lo scoop, è il settimanale Diva e Donna. Gli scatti sembrano molto eloquenti e ritraggono l’ex ragazza di Non è la Rai col suo nuovo amore. Eccoli insieme mentre lui la accompagna in stazione a Roma.

Baci e carezze prima del saluto e della partenza. I due sembrano già affiatati che mai. Da quel poco che si sa, la coppia dovrebbe essersi conosciuta sul set della serie tv “Protezione civile”, che andrà in onda a breve su Mediaset. Ambra, dopo la lunga relazione con Francesco Renga, dalla quale sono nati Jolanda e Leonardo, e la storia con Massimiliano Allegri che si è conclusa nel 2021, sembra aver ritrovato il sorriso col nuovo amore. Andrea Bosca, dal canto suo, è stato legato per tanti anni all’attrice Valeria Bilello.

Ambra Angiolini e il nuovo compagno: è un attore famoso

L’attore ha 42 anni ed è piemontese. Ne ha 3 in meno della Angiolini ma questo non è affatto un problema, anzi. Andrea ha lavorare con la recitazione poco più che ventenne. Bosca ha all’attivo molte fiction e film italiani. Senza dimenticare mai il teatro, una delle sue più grandi passioni. Non è finita qui, perché l’attore ha partecipato a tantissimi progetti televisivi: Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy.

E non solo Italia: è stato protagonista della serie tv americana Quantico, con Priyanka Chopra. Insomma un attore a tutto sesto che si conferma uno dei più talentosi del panorama nazionale. L’uomo non è mai stato sposato e come dicevamo poc’anzi, è stato legato per molto tempo, in una lunga e importante storia d’amore con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello.

Ambra invece sembra ufficialmente uscita dalla storia rapida con un altro attore. Parliamo di Francesco Scianna. I due erano stati pizzicati lo scorso settembre a Roma mentre si davano baci, abbracci, carezze. La cosa però sembra essere terminata. Sarà la nuova storia della loro vita? Staremo a vedere.

