Verissimo, l’ospite abbandona lo studio: “Me ne vado”. Silvia Toffanin resta senza fiato e così anche il pubblico. Il perché sia successo questo ve lo diciamo fra un istante. Siamo, tanto per capirci, alla puntata di domenica 8 ottobre 2023 del programma pomeridiano di punta del weekend di Canale 5. La moglie di Pier Silvio sta intervistando la mitica Amanda Lear che ha fatto ridere tutti e ha dato anche spunti davvero interessanti sulla sua vita. La donna e cantante ha voluto parlare soprattutto di amore e delle sue relazioni.

>> “Ho abortito e ora sono incinta”. Choc e gioia a Verissimo: l’emozione di Silvia Toffanin per l’annuncio in studio

Da tempo, afferma la Lear, non ha relazioni troppo lunghe per via del fatto che è troppo legata al sue abitudini e a stare da sola, cosa che le piace molto. A riguardo Amanda Lear ha detto a Silvia Toffanin: “Non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo: da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi… Per me è molto importante che ognuno viva a casa propria.





Verissimo, Amanda Lear abbandona lo studio: “Me ne vado”

Ci vediamo quando vogliamo, usciamo, ci divertiamo, ma alla sera tu torni a casa tua e io torno a casa mia”. Ma c’è una cosa che proprio Amanda Lear non riesce a mandare giù ed è forse uno dei problemi che non ha un compagno fisso, la quotidianità. “Vedere un uomo che si lava i denti al mattino per me è insopportabile”, afferma la Lear.

Ma poi dice anche: “Con il mio ultimo fidanzato mi alzavo prima di lui, mi davo una sistemata, mi mettevo un po’ di trucco e tornavo a dormire. E lui: ‘come sei bella la mattina!’”. Sono scelte, ci mancherebbe. Fatto sta che Amanda Lear però a un certo punto decide di congedarsi a modo suo e quando fa per alzarsi, guarda Silvia Toffanin e dice: “Devo andare, perché ho una vita sessuale”.

Chiaramente la frase ha provocato una risata da parte del pubblico e anche della padrona di casa. Ma Silvia Toffanin è rimasta tranquilla e ha reagito benissimo e ha detto: “Ah benissimo, allora buon divertimento!”. Un momento di grande televisione a dimostrazione che il trash non è soltanto al Grande Fratello, ma anche a casa delle moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Leggi anche: “Umiliata, insultata e tanto dolore”. Manila Nazzaro, verità choc dietro l’addio a Lorenzo Amoruso