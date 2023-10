Manila Nazzaro, confessione fiume a Verissimo: l’ex Miss Italia ha raccontato dopo tanto tempo la ragione della fine della storia con Lorenzo Amoruso. Ora, Manila, è legata al ballerino Stefano Oradei. Del quale, davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, ha detto: “Ho iniziato a frequentare Stefano durante il trasloco di marzo, io non mi sono nascosta perché ero una donna libera da gennaio, se una donna dice basta è basta, adesso ho capito cos’è l’amore“.

“Lui ci ha creduto subito, io no. Ho tentato di allontanarlo, ma poi nei momenti di panico totale lui e i miei amici sono stati un’ancora di salvataggio e lì ho capito quanto ci tenesse, e ora me la sto godendo e la sto raccontando. Le mie amiche lo adorano. I figli lo adorano, ero molto preoccupata, loro hanno conosciuto Stefano e il grande dopo un po’ fa “mi piace mamma””.





Verissimo, Manila Nazzaro la verità sull’addio a Lorenzo Amoruso

“E un giorno mi hanno chiesto di farlo rimanere a cena con loro. Lui gioca tanto con loro, ha una pazienza ineguagliabile. È un paio di mesi che conviviamo, va benissimo”. Poi ha parlato della storia travagliata con Lorenzo Amoruso: “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole, ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal Gf”.

“Non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni”. E ancora: “Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa”.

“La mia decisione di andar via è maturata da giugno a dicembre. Sono successe tante di quelle cose che ho detto basta, l’unica persona che ho preso in giro ero me stessa. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto… A distanza di qualche tempo ha creato una shit storm, partita da lui nei miei confronti, quando ha deciso di dichiarare in diretta, usando un altro nickname, che ho deciso di lasciarlo per un altro uomo, ma sa bene che ci siamo lasciati per le litigate furiose”.