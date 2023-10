Myrta Merlino, il gesto sotto gli occhi di tutti parla chiaro. Di recente il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha deciso di fare un bilancio, tramite comunicato stampa, di questo primo mese di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Come ormai è noto, Myrta è infatti il nuovo volto della trasmissione dunque sostituta ufficiale della collega Barbara D’Urso. Ed è proprio sui rapporti che intercorrono tra le due che i fan continuano a incentrare tutte le proprie attenzioni: insomma, Myrta e Barbara sono più amiche o ‘nemiche’?

Il gesto di Myrta Merlino ‘contro’ Barbara D’Urso. La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha preso le redini della trasmissione da circa un mese. E nel corso di questo periodo ha di certo diviso l’opinione pubblica: c’è chi infatti la ritiene una valida sostituta della precedente timoniera, e chi invece tende a sottolineare con spirito nostalgico di essere rimasto fedele a Carmelita.

Il gesto di Myrta Merlino ‘contro’ Barbara D’Urso. Come stanno realmente le cose tra di loro

Ma al di là delle prferenze del pubblico, i fan continuano a domandarsi se tra le due scorra buon sangue o meno. Nelle ultime ore infatti un like sospetto da parte di Myrta Merlino lascerebbe pensare che no, i rapporti con Carmelita non sembrano essere dei migliori come vogliono fare credere entrambe. Tutto sarebbe partito dal commento di un utente che ha sottolineato “Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune!”.

E ancora: “Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone! Impossibile pensare che dopo la morte di stenti di una bambina si possano affrontare argomenti leggeri e trash come richiedono in molti! Tu si, passi da un argomento all’altro, ma sono argomenti che si possono affrontare sempre con intelligenza, educazione e con i toni giusti, e tu lo sai fare! In bocca al lupo“.

Al commento dell’utente la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha ben pensato di mettere un like di approvazione. Un gesto che potrebbe dirla lunga in merito e che ovviamente non poteva passare inosservato ai più curiosi. Resta il fatto che il bilancio sullo share di ascolti del programma, stando a quanto riferito dal direttore di Canale 5, sembra essere più che positivo: “Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’ con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share”.