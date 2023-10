Barbara D’Urso, doccia ghiacciatissima. Nelle scorse settimane si è molto parlato del futuro di una delle conduttrici più amate e chiacchierate della televisione italiana. Il suo allontanamento forzato da Mediaset ha fatto rumore. E mentre c’è chi esulta e chi invece la rivorrebbe sullo schermo – complici anche i non esaltanti risultati di chi l’ha rimpiazzata a Pomeriggio 5, cioè Myrta Merlino – lei se la gode. Fino a pochi giorni fa si trovava a Londra, si dice per perfezionare il suo inglese in vista di un importante progetto internazionale.

Lei assicura che presto la rivedremo, ma fino a dicembre è ancora sotto contratto con Mediaset e quindi i fan dovranno attendere. Inoltre c’è il dubbio su quale possa essere la sua partecipazione, se in prima linea con un programma e su quale rete oppure se come opinionista o ospite in altri show. Tornado al progetto si diceva che Barbara D’Urso avrebbe dovuto partecipare ad una serie Netflix, un “thriller a sfondo sociale”. In realtà le cose non starebbero affatto così.

Barbara D’Urso, nessun progetto internazionale: la verità

A svelare l’arcano ci ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia. Il giornalista ha smentito la notizia sulla serie Netflix a cui avrebbe dovuto prendere parte Barbara D’Urso. L’esperto afferma infatti che si tratti di una ‘fake news’: “Da ambienti vicini alla piattaforma si apprende che la notizia non risulta essere vera“. Insomma, il futuro prossimo di Carmelita è avvolto da un mistero.

Di sicuro Barbarella ha lasciato Londra per volare a Parigi, come mostra con delle foto sul suo profilo Instagram. Inoltre la conduttrice non resterà certo con le mani in mano. Presto tornerà infatti in teatro con lo spettacolo “Taxi a due piazze” che ha riscosso un ottimo successo nei mesi scorsi. Nel frattempo ci si continua a chiedere quando avverrà il suo ritorno in tv: quando e non se, visto che nessuno è pronto a scommettere che Carmelita non torni più in quella che è stata la sua casa per tanti anni.

C’è solo da capire dove: in Rai, su La7, su Sky? E in quale veste? Come ospite o con un programma suo. Antonio Ricci pochi giorni fa aveva assicurato che a gennaio la conduttrice avrebbe “vuotato il sacco”. C’è chi pensa che probabilmente saranno Mara Venier a “Domenica In” o Francesca Fagnani a “Belve” a intervistarla e di cose da dire ce ne saranno parecchie…

