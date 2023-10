Barbara D’Urso, ciao ciao Londra e Regno Unito. Mentre ancora gran parte del pubblico ancora accosta, con non poca nostalgia, il suo nome a Pomeriggio 5, la conduttrice ha appena salutato quella che è stata la sua casa per un mese. Sì, è già passato un mese da quando, con grossa sorpresa di tutti, si immortalava in versione scolaretta (“primo giorno di scuola”, era la didascalia del post) con giornali sotto braccio davanti all’ingresso di un non meglio specificato palazzo inglese.

Parlava di “inizio di una nuova avventura” Barbara D’Urso ma ancora oggi non è dato da sapere quale. Ma anche se in un altro Paese, le voci sul suo conto sono continuate e continuano a girare e non solo perché, come detto, molti rimpiangono il “suo” Pomeriggio 5, ora affidato a Myrta Merlino. Stando alle più recenti indiscrezioni pare che reciterà in una serie internazionale che andrà in onda su Netflix.

Barbara D’Urso lascia Londra: ecco dov’è oggi

E per questo, dopo aver terminato il rapporto lavorativo con Mediaset anche se il suo contratto con l’azienda, non è ancora concluso, si sarebbe spostata a Londra per perfezionare il suo inglese. “Barbara si prepara a una nuova sfida professionale non come conduttrice ma come attrice. Infatti ha raggiunto un accordo con Netflix, la piattaforma statunitense che distribuisce film e serie tv nel mondo”, dicono alcune fonti.

E ancora: “Ma non può parlare della sua grande occasione ancora poiché è sotto contratto con Mediaset fino a dicembre e per la segretezza che gli americani richiedono per questi progetti. […] Si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset”.

Nessuna conferma al momento, ma la cosa certa è che Barbara D’Urso ha lasciato Londra. Dapprima si è immortalata in stazione con valige al seguito ma senza specificare la destinazione. Più tardi, su Instagram, l’ha svelata: la conduttrice si è spostata a Parigi. Non si sa ancora quanto rimarrà nella capitale francese o che cosa sia andata a fare. Questo nuovo spostamento avrà a che fare con il misterioso e chiacchierato progetto di Netflix?