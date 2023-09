Barbara D’Urso e la tenera dedica al figlio Emanuele. Solitamente la conduttrice è molto riservata sulla sua vita privata. Raramente si concede qualche strappo alla regola. Basta andare sul suo profilo Instagram per notare come la quasi totalità dei post riguardano momenti di vita quotidiana, feste con amici, ma niente di strettamente intimo e personale. Nella mattinata di venerdì 29 settembre, però, ha fatto un’eccezione.

L’occasione è il compleanno del figlio Emanuele, avuto il 29 settembre del 1988 dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi. In questi giorni si è parlato molto della sostituzione di Carmelita con Myrta Merlino su Canale 5. Si è anche parlato del suo possibile ritorno in tv, ma su un’altra rete. Di sicuro c’è che al momento è previsto un solo ritorno per Barbara e cioè quello al teatro col suo spettacolo “Taxi a due piazze”.

Leggi anche: “Sto tornando, dove vado a lavorare”. Barbara D’Urso, l’annuncio dopo il suo ‘esilio’ a Londra





Barbara D’Urso e la tenera dedica al figlio Emanuele

Stavolta, invece, Barbara D’Urso ha voluto fare una dedica al figlio Emanuele. Nel post ha condiviso la foto da bambino, al mare su un pedalò, del suo secondogenito. Nella didascalia leggiamo: “29 settembre… e come sempre corriamo e voliamo insieme♥️ Sei un pezzo del mio cuore ♥️ Mamma”. Barbara D’Urso in questo momento non è in Italia: si trova a Londra per perfezionare il suo inglese. Così non ha potuto festeggiare il compleanno coi suoi familiari.

La conduttrice ha voluto però inviare gli auguri con questo post che ha riscosso grande successo tra i follower. Tra i commenti ci sono anche quelli di Eva Grimaldi e Guenda Goria che hanno fatto gli auguri al figlio di Barbara D’Urso.

Sui due figli sappiamo che si chiamano Gianmauro ed Emanuele. Il primogenito si è laureato in medicina e proprio in quell’occasione i suoi genitori si sono incontrati di nuovo dopo la separazione. È un medico stimato e affermato, ha girato il mondo prestando il suo aiuto nelle zone colpite dalla guerra. Il secondogenito, invece, è un videomaker, produttore e fotografo professionista. Anche lui è un professinista affermato e molto apprezzato.

“Guardate, è lei”. Barbara D’Urso torna su Canale 5, il pubblico non se l’aspettava