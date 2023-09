Barbara D’Urso, quando e dove la rivedremo in azione. Un giorno prima dell’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino la popolare conduttrice defenestrata da Mediaset è volata a Londra. Obiettivo? Imparare l’inglese. Certo i maliziosi hanno notato la coincidenza: forse Barbara ha preferito staccare da tutto e tutti e concedersi un periodo di relax e nuovi stimoli. Intanto qui in Italia c’è chi chiede a gran voce il suo ritorno in tv.

Non sono passate inosservate le difficoltà incontrate da Myrta Merlino che ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Dopo il buon avvio è stato registrato un calo di pubblico dovuto principalmente, si pensa, a La Vita in Diretta di Alberto Matano. In ogni caso presto Barbara tornerà in Italia per riprendere la sua attività. Ma non in tv, come pronosticato da Francesca Cipriani. D’altra parte Carmelita è una donna dalle mille risorse…

Barbara D’Urso torna in Italia e riprende a lavorare

Con una serie di storie su Instagram Barbara D’Urso ha annunciato il suo ritorno in Italia. Avverrà ai primi di novembre in occasione della prima tappa della ripresa dello spettacolo teatrale “Taxi a due piazze“. Lo ha fatto in compagnia del produttore Michele Gentile. Il primo appuntamento è fissato il tre novembre a Torino.

La pièce teatrale è stata portata in diverse città nei mesi scorsi e ha riscosso un buon successo, per questo verrà replicata. Si tratta di una commedia degli equivoci di Ray Cooney e già sono state fissate nuove date. Barbara D’Urso brinda così al suo ritorno in un locale a Londra e non potevano mancare video e immagini dei gustosi piatti provati insieme ai suoi amici.

Per quanto riguarda, invece, i suoi programmi in tv bisognerà probabilmente aspettare fino a gennaio. Come anticipato da Antonio Ricci ad inizio 2024 Barbara D’Urso “vuoterà il sacco” e forse si toglierà qualche sassolino dalle scarpe come già ha fatto poco tempo fa. D’altra parte sono in tanti, da Mara Venier a Francesca Fagnani allo stesso creatore di Striscia la Notizia a volerla come ospite nei propri show. Si sa, Barbara attira sempre tanto, non solo critiche, ma anche pubblico…

