Barbara D’Urso ha lasciato la conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. Myrta Merlino ha preso il suo posto, ma i risultati finora non sono affatto soddisfacenti. Ciò che adesso ha scoperto il pubblico ha fatto arrabbiare ancora di più e sui social stanno uscendo fuori numerosi commenti contro i vertici di Mediaset. Ovviamente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane ne sapremo di più.

A proposito della sostituta di Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi potrebbe optare per un clamoroso cambiamento. Come riportato anche sul sito Dagospia e poi ripreso su Il Foglio: “Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è sufficientemente fredda”. E ancora: “A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Morning News. Dicono che beva acqua naturale e temperatura ambiente”.

Barbara D’Urso, bufera per la decisione finale di Pier Silvio Berlusconi

A dire tutto su Barbara D’Urso è stato il sito Blastingnews ed inevitabilmente anche Pier Silvio Berlusconi è stato tirato in ballo. Sono apparsi numerosi commenti sui social e c’è un coro comune che si sta abbattendo contro l’amministratore delegato di Mediaset. Ma lui continua ad andare avanti per la sua strada e difficilmente cambierà una decisione, che ormai sembra presa ed è tra l’altro decisamente irrevocabile.

Ormai sembra un dato di fatto che Barbara D’Urso non tornerà più a Mediaset, infatti Pier Silvio non le ha affidato e pare che non le affiderà nemmeno nei prossimi mesi alcuna trasmissione. E il pubblico si è imbestialito definitivamente, come riferito da Blastingnews: “Pier Silvio sta sbagliando tutto, le sue scelte sono ingiuste e irrispettose verso il pubblico di Canale 5″, “Si pentiranno amaramente di essersi lasciati scappare una professionista come la D’Urso che sapeva catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori sia in daytime che in prima serata”.

Ma non sono gli unici: “Quest’anno avrebbe meritato la conduzione del Grande Fratello: solo lei poteva risollevare le sorti di questo reality show”, “Che tristezza questo nuovo palinsesto Mediaset senza Barbara d’Urso. Le scelte di Berlusconi sono davvero scellerate e ingiuste e Myrta Merlino sta facendo solo un disastro alla guida di Pomeriggio 5″.