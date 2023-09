Domenica In, Mara Venier si appresta a dare il via da una nuova stagione del programma che per lei sarà l’ultimo al timone. A differenza dello scorso anno, quando Mara aveva annunciato il suo ritiro dal programma con la fine dell’edizione 2023, stavolta la ‘zia’ più amata della televisione sembra assolutamente convinta. Per i prossimi anni ha infatti ben altri progetti ma prima la famiglia: “Voglio godermi finché posso l’amore per il marito”.

>“No, sei matto? Non puoi”. Caos al GF 2023, Anita costretta a stoppare l’altro concorrente: “Te l’avevano detto…”. Cosa succede nella casa (VIDEO)

Mara Venier non intervisterà personaggi politici perché non le permettono di farlo in Rai: “Ma mi piacerebbe una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna”. In attesa di capire se ci saranno sviluppi su questo desiderio di Mara ecco che si parla di Barbara D’Urso. Durante la conferenza stampa di presentazione tutto è sembrato chiaro.





Domenica In, Mara Venier apre a Barbara D’Urso ospite

Mara Venier ha rivelato se nei prossimi mesi tra gli ospiti di Domenica In ci sarà anche Barbara d’Urso. “L’ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre. È probabile. Spero che lei accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”. Tra le due c’è un rapporto sereno, di amicizia e di rispetto reciproco.

E chi lo sa che anche Barbara avrà la sua rivincita. Mara, la sua soddisfazione personale se la prese qualche anno fa. Era stata lei a raccontarlo: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica in traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, (poi non voglio parlare della Rai, quel direttore di Rai1 lo diceva…), quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno”.

“Perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.