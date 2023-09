Momenti di tensione al Grande Fratello, con protagonista due concorrenti. In particolare, Anita Olivieri è stata costretta a zittire immediatamente il compagno di avventura perché stava facendo qualcosa di scorretto. Lui non se n’era minimamente accorto, ma prima che intervenissero gli autori con un duro rimprovero, la ragazza ha fatto di tutto per avvisarlo e alla fine si è reso conto della situazione nella quale si stava mettendo.

Tra l’altro, questo gieffino era già stato sgridato per una sua esternazione scherzosa e aveva comunicato al resto dei compagni: “Hanno fatto la voce grossa, delle iene”. Ora al Grande Fratello Anita Olivieri lo ha salvato praticamente in calcio d’angolo, stoppandolo bruscamente prima che potesse fare e dire qualcosa di irreparabile. Non sappiamo se successivamente è stato ugualmente convocato all’interno del confessionale.

Grande Fratello, Anita Olivieri costretta a zittire l’altro concorrente

Durante la conversazione al Grande Fratello con Anita Olivieri, l’altro gieffino ha ascoltato queste parole dalla coinquilina: “I fuochi d’artificio, senti”. Poi lui ha immediatamente replicato: “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti? Non avevi la camera che affacciava?”. E poi il silenzio tombale della ragazza, che gli ha subito fatto capire e poi gli ha detto chiaramente che non si poteva parlare in quella maniera.

Anita ha esclamato, parlando con Lorenzo Remotti: “No, non dobbiamo parlarne, ti ricordi?”. Effettivamente il gieffino si era completamente dimenticato di questa disposizione della produzione, quindi stava raccontando la loro esperienza all’interno dell’albergo, prima di fare l’ingresso nella Casa. Ma nemmeno questo è consentito e alcuni telespettatori, come riportato dal sito Novella 2000, hanno criticato pesantemente il GF perché ritenuto troppo severo.

E sempre Novella 2000 non ha escluso qualche sorta di ribellione da parte dei concorrenti, che sembrano abbastanza timorosi perché temono di subire provvedimenti per ogni cosa che fanno. Vedremo se Alfonso Signorini dirà qualcosa in più su questa vicenda.