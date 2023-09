Nelle ultime ore al Grande Fratello è successo un fatto probabilmente unico nel suo genere. I concorrenti si sono trovati di fronte ad una situazione inaspettata, infatti improvvisamente gli autori del programma hanno deciso di utilizzare il classico freeze per stoppare gli inquilini della casa. E in pochi istanti sono stati raggiunti da altre persone che hanno iniziato a fare razzia dappertutto. Ma non potendo muoversi per non violare il regolamento, hanno dovuto subire tutto passivamente.

Il Grande Fratello ha organizzato dunque una cosa alle spalle dei concorrenti, che erano davvero ignari di tutto. Prima di raccontarvi nel dettaglio questo avvenimento, è successo anche dell’altro in camera da letto. I gieffini hanno fatto un combattimento di cuscini e Giselda Torresan ha provato a fermarli, temendo ripercussioni. Ma alla fine il gioco è continuato regolarmente e presumibilmente non arriveranno sanzioni.

Grande Fratello, concorrenti spiazzati da una decisione: “Portano via tutto”

C’è stata una vera e propria irruzione nella casa del Grande Fratello, coi dieci concorrenti che si trovano dentro le mura increduli e spaesati. Alcuni individui sono entrati nella casa ed erano incappucciati, come se fossero dei malviventi. Poi si è subito scoperto chi fossero e cosa stessero facendo. Bisogna subito precisare che non si è trattato di nulla di irregolare, visto che è stata la stessa produzione a consentire questo comportamento.

Quindi, cosa è successo al GF? Coloro che si trovano reclusi dentro il tugurio hanno avuto l’occasione di uscire momentaneamente dallo stesso e di prelevare tutto il cibo che desideravano. Hanno praticamente fatto dei ‘furti’ ai danni degli altri concorrenti, che non hanno potuto fare niente per fermarli. I gieffini della casa erano tutti intenti a mangiare, quando sono stati frizzati. E i ladri improvvisati hanno fatto razzia di ogni cosa, sia dalla stessa tavola che dal frigorifero.

Non ci sono stati comunque momenti di tensione o liti tra concorrenti, anche le vittime del furto si sono poi fatti una risata apprezzando quella scelta del Grande Fratello. Chissà cos’altro inventeranno gli autori per rendere più accattivante questa edizione.