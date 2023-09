Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Nella casa ha già fatto conoscenza di alcuni inquilini e dopo la prima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini l‘inquilino è stato spedito nel tugurio insieme agli altri nominati e qui ha parlato della sua vita e del suo lavoro, del quale è molto orgoglioso.

“Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”, ha rivelato Lorenzo Remotti durante la clip di presentazione del Grande Fratello. Calzolaio residente a Novi Ligure, è uno dei concorrenti che grazie alla sua simpatia e alla sua semplicità ha conquistato i telespettatori.

Leggi anche: Chi è Grecia Colmenares del GF 2023: età, altezza, peso, mariti e figlio, origini







Grande Fratello, Lorenzo Remotti cade dal letto

“Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”, ha spiegato Lorenzo Remotti poco prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello 2023. Nel video messaggio con cui si è presentato ai telespettatori parla della sua attività svelando “Il negozio? Ora resta chiuso. Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto”.

Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023 finito in nomination alla fine della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con accanto l’opinionista Cesara Buonamici. Il concorrente è finito nel tugurio insieme agli altri nominati, ovvero Vittorio, Giuseppe Garibaldi, Anita e Samira. Tra i primi momenti nella casa, Lorenzo Remotti ha regalato un siparietto esilarante ai suoi compagni di avventura.

Lorenzo Remotti è infatti caduto dal letto durante una notte nella casa e ovviamente la scena ha divertito molto i suoi coinquilini. Nel tugurio Lorenzo Remotti ha preso posizione della postazione più alta del letto a castello e l’altra notte, nel bel mezzo della notte, il concorrente è caduto sul pavimento ma fortunatamente non si è fatto niente.