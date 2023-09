Francesca Cipriani e la soffiata boom su Barbara D’Urso. L’addio, o meglio la ‘cacciata’ di Carmelita da Mediaset è stato uno degli eventi recenti più inattesi della tv italiana. E si fa ancora un gran parlare della sua sostituzione con Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Dopo un avvio incoraggiante, infatti, l’ex volto de La7 è andata incontro ad alcune difficoltà. La Vita in Diretta e Alberto Matano volano e le lasciano solo le briciole. E ora c’è chi chiede a gran voce il ritorno di Barbara a Canale 5.

Ma non sarà così. La decisione di privarsi di Barbara D’Urso è arrivata dall’alto, direttamente da Pier Silvio Berlusconi che, a differenza di papà Silvio, non ha mai amato il suo modo di fare tv. La stessa conduttrice non ha nascosto il suo dolore per le modalità con le quali si è consumato l’addio, senza darle neppure la possibilità di salutare il suo pubblico. Ora Francesca Cipriani, spesso ospite nei programmi della D’Urso, ha fatto alcune rivelazioni sul futuro prossimo di Carmelita.

Barbara D’Urso andrà su un’altra rete: la soffiata

Francesca Cipriani ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero e ha affermato che per l’amica Barbara D’Urso questo non è un periodo semplice. La bombastica ex de La Pupa e il Secchione ha inoltre aggiunto di non averla sentita recentemente: “No, perché ritengo che questo sia per lei un momento particolare e quindi ci sentiremo più avanti”.

La soubrette ha poi dichiarato che non pensa che Barbara D’Urso resterà molto tempo lontana dalla tv. “Credo comunque, che per lei sia solo un momento di pausa, anzi, ne sono sicura. Non calerà il sipario su di lei – le parole di Francesca Cipriani – Magari andrà su un’altra rete per un po’. Un momento di pausa ci può stare, vale anche per i grandi della tv che reggono i palinsesti come lei”.

Infine Francesca Cipriani ha detto la sua sulla nuova linea del Grande Fratello, diciamo più impostata sul ‘politically correct’ almeno nelle intenzioni della produzione: “Ciò che vediamo è anche un esempio per i giovani, che sono grandi appassionati di reality, ed è importante che sia corretto”. Su Barbara D’Urso, invece, queste le parole di Antonio Ricci, papà di Striscia La Notizia: “Ho avuto modo di sentirla perchè volevo entrasse nella prima puntata di Striscia dentro il Gabibbo, ma non ha voluto per questioni legali, così come non ha voluto spiegare nulla, rinviando a gennaio quando, ha detto, vuoterà il sacco”.

