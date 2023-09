Barbara D’Urso ricompare su Canale 5. Si fa ancora un gran parlare dell’addio, o meglio della ‘cacciata’, di Barbara a Mediaset. Per tanti anni la conduttrice ha legato il suo nome ai programmi del Biscione e nonostante il ridimensionamento recente in pochi si aspettavano una rottura così drastica. Lei stessa si è lamentata del trattamento ricevuto. Adesso in molti la rivorrebbero al suo posto, con Myrta Merlino che dopo un buon inizio ha perso spettatori a “Pomeriggio Cinque“.

Proprio Myrta Merlino l’ha ringraziata brevemente nella prima puntata di Pomeriggio Cinque. Poi sono arrivate le parole di Antonio Ricci. L’inventore di Striscia La Notizia ha rivealato che avrebbe voluto Barbara D’Urso nel suo tiggì satirico. Dove? Dentro il Gabibbo: “Ho avuto modo di sentirla perchè volevo entrasse nella prima puntata di Striscia dentro il Gabibbo, ma non ha voluto per questioni legali, così come non ha voluto spiegare nulla, rinviando a gennaio quando, ha detto, vuoterà il sacco”. Adesso Carmelita è ricomparsa…

Barbara D’Urso ricompare a Canale 5 a mesi dall’addio

Dopo 3 mesi dall’annuncio di Mediaset della fine del rapporto lavorativo con Barbara D’Urso, la conduttrice è ricomparsa sulla rete ammiraglia del Biscione. L’ultima volta era stata al Tg5 per commentare la morte di Silvio Berlusconi. È successo a Striscia La Notizia, dove Myrta Merlino è stata la protagonista della rubrica “Fatti e Rifatti”. Prima di lei, però, sono stati mandati in onda alcuni filmati con Carmelita…

Diverse clip di Barbara D’Urso sia a Live Non è la D’Urso sia al Grande Fratello sono state trasmesse durante la rubrica Fatti e Rifatti (VIDEO COMPLETO). La conduttrice è stata presentata come la Regina di Canale 5. Una frecciatina alla collega? Qui vi ricordiamo cosa aveva detto Myrta di Barbara: “Cosa penso del fatto che ha salutato il suo pubblico rimandando a settembre? Ovvio che umanamente mi dispiace. Io la conosco, ho stima di lei, è vitale, professionale e simpatica. Quella del cambiamento è stata una decisione editoriale dell’azienda”.

“Non sono contro nessuno e nemmeno l’antagonista di Barbara d’Urso. Così come non sono una scelta per migliorare o peggiorare un programma. Io e lei siamo due professioniste diverse con una storia diversa. Per questo non temo i paragoni con lei. Lei è una professionista che ha anche fatto cosa che probabilmente nemmeno saprei fare. Quindi non c’è nessuna rivalità tra me e lei. Se la seguivo? Facendo un programma quotidiano mi era impossibile”.

