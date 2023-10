Barbara D’Urso saluta Londra, dopo alcune settimane nella capitale inglese la conduttrice è pronta per una nuova avventura. A dare la notizia è stata la diretta interessata. Ha scritto sui social: “Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra”. Subito dopo il post sono fioccati i commenti di incoraggiamento da parte del pubblico di Barbara, che non l’ha certo dimenticata: “Lo scrivo adesso… Magari in ritardo rispetto alle tempistiche dei post. Barbara ci ha fatto compagnia durante il periodo più brutto del covid, conduceva tre programmi”.

>“Al posto di Cesara Buonamici”. Grande Fratello, parla il volto storico di Mediaset: “Cosa ho da dire su di lei”

“Avendo a disposizione poco badget, e chi non ha guardato nulla o è vero e non si viene a incasinate qui con i commenti, o mente. Una risorsa così grande per Mediaset buttata via per i capricci di qualcuno che non ha capito niente. Perché quest’anno, invece di eliminarla, non le avete dato in buon traino prima, un tempo sufficiente e la possibilità di invitare persone e personaggi più autorevoli? Ha guadagnato lei? Certo. E Mediaset quanto ci ha guadagnato? Ecco, io sono una di quelle persone che la vuole indietro”.





Barbara D’Urso lascia Londra, destinazione top secret

E ancora: ““I programmi leggeri servono carissimo dott Pier Silvio, soprattutto in un momento storico così difficile che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di leggerezza e persone che sappiamo trasmetterci allegria dopo il covid la guerra , il dramma degli immigrati, il dramma di noi italiani che non riusciamo a riprendere le nostre vite, menomale c’è ancora Maria De Filippi”.

Sulla destinazione Barbara non fa luce. Alcuni giorni fa, Barbara aveva annunciato sul proprio profilo che sarebbe tornata in Italia per recitare nello spettacolo teatrale “Taxi a 2 piazze”. Barbara non ha svelato niente ai suoi fan che attendono di avere novità più concrete sul suo spostamento ma una cosa è certa: la regina sta preparando il suo ritorno.

Stando a quanto rivelano alcune voci potrebbe tornare a recitare nel piccolo schermo: secondo l’indiscrezione lanciata da Di Più, Netflix la vorrebbe per una serie tv. Staremo a vedere cosa succederà, per i fan saperla già di ritorno da Londra è già qualcosa di bello.