Grande Fratello, ex concorrente come opinionista al posto di Cesara Buonamici. Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere un’imprecazione di Letizia che di fronte alla frase di Massimiliano “Questa si alza alle quattro di pomeriggio” ha reagito malamente. C’è chi teme che il GF possa prendere dei provvedimenti contro la concorrente. Intanto proseguono i sondaggi sui preferiti dal pubblico.

In quello lanciato da Novella2000 Vittorio Menozzi ha conquistato il terzo posto con un 9% dei voti, mentre al secondo posto c’è Beatrice Luzzi, con il 22% dei voti. Il primo posto è andato a Giselda Torresan, con il 32% dei voti, che però dovrà sfidare i coinquilini in nomination. Stasera, lunedì 2 ottobre, ne sapremo di più. Ma intanto adesso a far discutere sono le dichiarazioni di Stefania Orlando che non ha nascosto di ambire a tornare al GF, ma non come concorrente.

La proposta di Stefania Orlando: “Prendetemi al GF…”

Proprio nelle ultime ore Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Annie Mazzola e Andrea Dianetti durante il Grande Fratello Party. E ha lanciato la proposta: “Mi piacerebbe fare l’opinionista, anzi lanciamo un appello, prendetemi come opinionista al Grande Fratello, chi più di me che sono stata dentro la Casa?”. Ma l’opinionista al fianco di Alfonso Signorini già c’è ed è Cesara Buonamici. Stefania così addrizza subito il tiro: “Cesara però è fantastica ed è una giornalista meravigliosa”.

Subito dopo Stefania Orlando ha rivelato quali sono i suoi concorrenti preferiti di questa edizione: “I concorrenti che mi piacciono di più di questo GF sono: Marina Fiordaliso e Beatrice Luzzi“. L’amata ex gieffina ha anche parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Se io e Tommaso siamo rimasti amici? Ogni tanto ci sentiamo, non sempre. Però lui rimane sempre nel mio cuore. È stato un incontro meraviglioso. Umanamente è una persona speciale. Intelligentissimo, colto… un incontro molto bello”.

Sempre sull’amicizia con Tommaso Zorzi Stefania Orlando ha concluso: “Chiaramente adesso viviamo in città diverse. Stavamo 24 ore su 24 sempre insieme e adesso sarebbe impossibile, ma lui è nel mio cuore come credo anche io di essere nel suo. È stato un incontro importante per entrambi, mi permetto di dire questo anche al suo posto”.

