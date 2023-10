Poche ore alla diretta della nuova puntata del GF 2023 e Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per tenere la situazione sotto controllo. Nelle ore scorse una concorrente si è lasciata andare ad uno sproloquio durante un momento di convivialità con gli altri inquilini. Sproloquio che ha immediatamente fatto alzare il livello di attenzione del pubblico che ha chiesto immediati provvedimenti nei confronti della concorrente. Il video, del resto, parla chiaro.

Mentre erano nel tugurio Massimiliano si è rivolto alla concorrente dicendo: “Questa si alza alle quattro del pomeriggio”, sollevando la sua reazione con un’imprecazione (vedi video in basso) che lascia poco spazio all’interpretazione. Davanti a queste parole Massimiliano ha alzato il tono della conversazione dicendo: “Ma stiamo scherzando. Anche gli altri non hanno dormito”. Poi è calato il gelo.





GF 2023, la concorrente Letizia Petris a rischio squalifica?

E sono molti a pensare che per Letizia Petris ora si metta male. Molti fan hanno paura che Letizia Petris possa essere squalificata mentre altri chiedono la sua estromissione immediata. Letizia Petris nelle ore scorse aveva fatto parlare di sé confessandosi. In un lungo sfogo aveva spiegato dubbi e perplessità. “Io ci sono rimasta veramente male perché quando siamo usciti ieri alla festa tutti contenti Arnold mi ha detto che adesso sta veramente bene”.

“Quindi se noi adesso andiamo in casa è ovvio che siamo quelli “mal visti”, si trovano tutti molto bene. Io sono emotiva, tanto, mi fa soffrire questa cosa. Ho paura che non ci sia più quell’equilbrio che avevamo creato in Casa. Io mi affeziono molto”. E non è finita qui, Letizia si è spinta oltre.

La faccia di Massimiliano e Paolo che si blocca 😬 all'imprecazione di Letizia 🤣🤣🤣

Il TERRORE #GrandeFratello pic.twitter.com/1OfvP0wbyl — 🔸 Direttrice Attilia 👣 (@quellicomeme71) October 1, 2023

Ed ha aggiunto: “Io voglio dare il giusto valore alle persone. Ad esempio Samira è venuta mezza volta. Questa cosa mi fa riflettere. Io sono vera, sono gli altri che devono imparare a equilibrare i rapporti. Non sono perfetta, ma ho un grande pregio: credo tantissimo nelle emozioni e nei sentimenti. Quelli non me li toglie mai nessuno”.