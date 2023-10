Emozioni indimenticabili per la coppia vip, che ha annunciato a tutti il matrimonio in un modo speciale. Lei è un’ex protagonista di Uomini e Donne, lui invece un calciatore. Sono andati a cena all’interno di un ristorante e poi, all’improvviso, il giovane ha deciso di sorprenderla con un gesto speciale. Infatti, si è alzato dalla sedia, è andato verso la sua dolce metà e si è messo in ginocchio offrendo un bellissimo anello. Ovviamente al settimo cielo la futura sposa.

Questa coppia vip si unirà presto in matrimonio, ma non conosciamo ancora la data ufficiale. Poche le parole scelte dall’ex UeD per commentare questo avvenimento straordinario della sua vita. Solamente pochi mesi fa, parliamo del mese di marzo, ha dato alla luce il secondo figlio Alessandro. E ora un altro momento importantissimo nella loro vita, che rappresenta un’ulteriore conferma di un amore così profondo.

Leggi anche: “Quarto matrimonio per lui”. Nozze per i due vip, cosa ha chiesto la sposa prima di dire sì





Coppia vip verso il matrimonio: la proposta al ristorante

La coppia vip pronta per il matrimonio è composta dall’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Sara Affi Fella, e da un giocatore di calcio che milita attualmente in Serie C. Stanno insieme da 4 anni e hanno avuto i figli a distanza di circa un anno l’uno dall’altro. Prima di Alessandro, nel febbraio dell’anno scorso era nato Salvatore. Nella dedica social lei ha scritto su Instagram: “Sì per sempre. Ti amo“. E ha taggato il suo quasi marito.

La risposta di Sara alla proposta di nozze è stata immediata e ovviamente positiva. Si è messa le mani in faccia per far capire la sua totale sorpresa e poi ha deciso di baciare il calciatore Francesco Fedato, padre dei suoi due bambini. Sul matrimonio lei parlò così alcuni anni fa: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze, ma aspettiamo. Poi sapremo godere del meglio che verrà”. E il meglio arriverà proprio tra qualche mese.

Affi Fella è l’ex di Nicola Panico e scoppiò un caso proprio durante la sua partecipazione a UeD. Si scoprì che lei continuava a vedersi con l’uomo, mentre faceva la tronista. Fedato attualmente gioca nella Lucchese, mentre in passato è stato in club come Bari, Foggia, Sampdoria e Casertana.