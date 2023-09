Spettacolare avvenimento tra i due vip, che si sono ufficialmente uniti in matrimonio. La cerimonia ha avuto luogo nelle scorse ore in una location da sballo, parliamo infatti della meravigliosa Ibiza. Davanti alle persone a loro più care, si sono detti sì per tutta la vita e l’entusiasmo degli sposi è stato davvero contagioso. Per lui si tratta delle quarte nozze, infatti aveva già avuto due mogli, ma le storie sono poi naufragate.

I due vip hanno organizzato il loro matrimonio in un piccolo ma suggestivo villaggio di Ibiza, infatti proprio su quest’isola i due ormai vivevano insieme da tempo. Parlando del neo sposo, si tratta di un grande ex calciatore mentre lei è una modella bellissima. Tra i due c’è una differenza di età, infatti l’ex atleta ha 47 anni mentre lei 33. Marito e moglie hanno pubblicato un post congiunto per annunciare questo lieto evento.

I due vip si sono uniti in matrimonio a Ibiza: per lui sono le nozze numero 3

I due vip che hanno festeggiato il matrimonio nelle scorse ore hanno annunciato così la splendida news privata: “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa e così diamo inizio a una settimana di tante celebrazioni“. E hanno aggiunto l’hashtag #crwedding, ovvero le loro iniziali dei nomi. Parlando dell’uomo, si tratta di Ronaldo, ex attaccante di Real Madrid, Inter e Milan, vincitore anche di due Mondiali col Brasile.

La terza moglie di Ronaldo si chiama Celina Locks e, come detto in apertura di articolo, è una modella nonché imprenditrice anche lei originaria del Brasile. Da parte della giovane sono arrivate due richieste importanti al Fenomeno prima delle nozze: non vuole assolutamente essere tradita, cosa che lui avrebbe fatto in passato con altre donne, e vuole diventare mamma. Lui però non può più averne naturalmente, avendo effettuato la vasectomia, quindi bisognerà utilizzare lo sperma raccolto per concepire un figlio.

Ronaldo ha avuto il suo primo matrimonio con Milene Domingues, anche lei modella, e nel 2000 è nato il primo figlio Ronald. Ha sposato anche Daniella Cicarelli e poi Maria Beatriz Anthony, mamma di altre sue due figlie che si chiamano Maria Sofia e Maria Alice. Con Celina sta insieme da 7 anni.