Un matrimonio vip, pieno di invitati famosi, che si è trasformato in un vero e proprio spettacolo al centro di Roma. Ma anche dopo, al ricevimento, dove per gli sposi si è esibito al pianoforte Checco Zalone. La figlia del famoso produttore di film e serie cult, attrice e produttrice lei stessa ha giurato amore eterno al fidanzato, che è manager di Dior nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. All’uscita, come riporta il quotidiano Il Messaggero, tutti ad applaudire a lanciare riso ai neo marito e moglie.

Tra la folla, tante celebrità tra influencer, modelli, giornalisti ed esponenti del mondo della cultura. Anche dai tanti video pubblicati sui social si riconoscono l’influencer romana Flaminia Andrioli, Andrea Caravita, Alessandra Airò e Lavinia Fuksas. Ancora, Carlo Sestini, il critico d’arte e sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi e il direttore generale dei Musei Massimo Osanna. Praticamente la festa è iniziata in piazza, con un’orchestra pronta a dare il via alle danza.

Matrimonio vip a Roma: Checco Zalone canta per gli sposi

Poi, pronunciato il fatidico Sì e salutato gli ospiti, si legge ancora sul quotidiano, Virginia Valsecchi, figlia del più celebre Pietro, tra l’altro visibilmente commosso in chiesa, e Dario Martelli Costa Luperini, romano ma parigino d’adozione sono montati su un side-car diretti a Palazzo Borghese di piazza Fontanella Borghese.

A cena, a sorpresa, anche una performance da cantautore per Checco Zalone, che al pianoforte ha cantato e divertito tutti, sposi ma anche invitati. E parlando della sposa, come non accennare all’abito favoloso sfoggiato nel suo giorno più bello. Ovviamente firmato Dior.

La stilista Maria Grazia Chiuri ha condiviso sul suo profilo Instagram lo straordinario vestito di Virginia Valsecchi, che è un trionfo di ricami e impreziosito da un lungo velo. “Così felice ed emozionata di essere a Roma per Virginia e Dario – ha scritto nella didascalia del post – e di aver partecipato ad un giorno così speciale per loro. Grazie a Virginia per avermi affidato il compito di creare l’abito più memorabile di sempre”.