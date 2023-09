Diversi i matrimoni celebrati in questo periodo, a settembre 2023 quasi finito e ora arriva anche la lieta notizia delle nozze di un figlio vip. Abbiamo visto il Sì a Napoli della coppia di attori: Denise Capezza e Michele Rosiello, che si sono conosciuti sul set della serie tv cult Gomorra e si sono giurati amore eterno qualche giorno fa nella chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Poi, ancora, il weekend scorso sono arrivate a sorpresa le immagini del matrimonio di Murat Ünalmış e Nutiye Akar.

Per l’attore di Terra Amara, che proprio una settimana prima era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e aveva solo confermato di essere innamorato, sono arrivate le seconde nozze con l’ex giocatrice di basket di origini bulgare. Sempre molto riservato sulla propria vita personale, Murat si era infatti separato dalla prima moglie Birce Akalay, conosciuta sul set di Yer Gök Aşk e sposata nel 2011.

Il figlio vip si è sposato: festa grande in famiglia

Tornando in Italia, anche per la famiglia Facchinetti lo scorso fine settimana è stato pieno di gioia: Roberto, figlio di Roby dei Pooh, ha sposato la storica compagna Maira sabato 23 settembre 2023. “Oggi per la famiglia Facchinetti è festa grande”, ha scritto il musicista e voce dei Pooh sui social per dare il grande annuncio.

“Roberto e Maira, dopo 13 anni di convivenza si sono felicemente sposati” si legge a corredo del post con le foto degli sposi, raggianti ed elegantissimi tra parenti e amici. Tra loro, ovvio, anche Francesco Facchinetti. Il fratello dello sposo ha documentato tutto l’evento sui social, raccontando anche del suo look total white scelto proprio per omaggiare gli sposi, oltre a mostrare l’arrivo degli sposi e parte del rito civile che ha unito Roberto e la cognata Maira.

Lo sposo, Roberto Facchinetti, è il quarto dei cinque figli di Roby Facchinetti. È nato nel 1987 dall’amore per la moglie Giovanna Lorenzi da cui ha avuto anche Giulia, arrivata 4 anni dopo. Ci sono anche Alessandra e Valentina, nate dal primo matrimonio con Mirella Costa, e appunto il più famoso Francesco, figlio della ex Rosaria Longoni.