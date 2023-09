Un altro matrimonio vip in questo settembre 2023. Questa volta è stato celebrato a Napoli, nella Chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Lì i due attori, bellissimi ed elegantissimi entrambi, si sono giurati amore eterno. Tutti e due nati nel 1989, si sono conosciuti sul set di Gomorra e hanno vissuto la loro storia d’amore sempre in modo sempre molto riservato. Nel particolare, lui interpretava Mario Cantapane, che ha una relazione segreta proprio con Marinella, il personaggio della neo moglie.

Ma il pubblico li conosce per molti altri ruoli nelle serie tv più famose. Lui, per esempio, preso parte a diverse produzioni recenti. Ricordiamo L’isola di Pietro, Mina Settembre, Guida astrologica per cuori infranti e La voce che hai dentro. Lei, invece, era nel cast di Bang Bang Baby, Crimes of the Future, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. E l’altro giorno, circondati da parenti e amici, Michele Rosiello e Denise Capezza sono diventati marito e moglie.

Matrimonio vip a Napoli, i due attori sono marito e moglie

I due sposini hanno annunciato la lieta notizia sui rispettivi profili social, condividendo foto e video di questo giorno speciale realizzati dallo Studio Fotografico Caserta. Michele Rosiello ha pubblicato un video accompagnato dalle note di “Senza ‘e te” di Pino Daniele dove con la sua Denise si scambia un bacio all’uscita dalla chiesa, sotto una pioggia di riso.

Denise Capezza ha invece condiviso una serie di foto del giorno del suo giorno più bello, accompagnate da una dolce dedica: “È stato il giorno più folle della nostra vita! Ti amo amore mio”. Negli scatti anche i dettagli del meraviglioso abito bianco scelto per le nozze, impreziosito da decorazioni floreali e arricchito da velo e coroncina tra i capelli.

Un abito che “è andato oltre i miei sogni”, ha commentato la giovane attrice nel post. Lo sposo, invece, ha indossato un classico ma sempre elegante completo blu scuro con rosa bianca all’occhiello e cravatta grigio perla. Usciti dalla chiesa, il bacio con un tocco personalizzato: lui aveva in mano un ciak con scritti i loro nomi.