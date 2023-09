“Ora vi faccio vedere”. Ilary Blasi, sbam! Il video-bomba contro Noemi Bocchi e Francesco Totti è puro veleno

Ilary Blasi, la frecciatina a Noemi Bocchi. Non si arresta la turbolenta vicenda sentimentale dell’ormai ex coppia di coniugi, Francesco Totti e Ilary Blasi. Nella vita dei due vip nuovi amori eppure il passato non sembra essere neanche tale. Negli ultimi giorni infatti sono emersi ulteriori dettagli sulla questione. A riportare le novità, Repubblica, poi riprese anche su Libero Quotidiano. gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti hanno presentato le seguenti cose al giudice Simona Rossi: “Due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze sospette“.

La frecciatina di Ilary Blasi a Noemi Bocchi. Nè Ilary nè Francesco avrebbero presenziato fisicamente presso l’aula di tribunale durante l’udienza che si è svolta nella giornata del 20 settembre. Ma le testate giornalistiche hanno fatto sapere che i difensori dei rispettivi ex coniugi si sono presentati davanti al giudice con le memorie fornite dai diretti interessati. Nonostante ci sia riservatezza assoluta, Repubblica e Libero Quotidiano hanno fatto sapere che dentro queste memorie ci sarebbero immagini e messaggi nonché relazioni di investigatori privati, che confermerebbero l’infedeltà.

La frecciatina di Ilary Blasi a Noemi Bocchi arriva dritta e puntuale dopo quei fatti

Ma in attesa di comprendere ancora meglio la questione, nelle ultime ore Ilary Blasi avrebbe deciso di fare sentire la propria voce, sferrando una frecciatina proprio alla nuova compagna dell’ex marito, Noemi Bocchi. Per chi non lo sapesse, Ilary ha presenziato alla partita del Frosinone primavera per supportare il figlio Cristian durante il gioco. Con lei anche Melissa Monti, dolce metà del giovanissimo talento. Sugli spalti siedevano Noemi Bocchi e Francesco Totti che, secondo quanto si apprende, avrebbero pensato di “spiare” le storie Instagram della Blasi.

Di tutta risposta, Ilary Blasi ha pensato di fare recapitare un messaggio per vie indirette. Nelle parole della conduttrice, i fan hanno colto una vera e propria frecciatina sferrata dopo la pizzicata. Recandosi in uno studio oculistico -non uno a caso, bensì quello della sorella Melory, oculista di professione, Ilary si è sottoposta alla visita medica. Ma, informando i fan, la conduttrice ha pensato di rendere tutto molto più interessante rispetto al consueto.

“Quindi Melody, dopo ci vedrò meglio?”, chiede Ilary nel corso della diretta Instagram, e la sorella ha dunque fatto cenno di si tranquillizzandola. A questo punto Ilary ha colto la palla al balzo e ha scherzomanete affermato: “Quindi spierò anche meglio!”. La coppia di sorelle non poteva che scoppiare in una sana risata di complicità. A buon intenditore poche parole.