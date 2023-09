Se ne parla ormai da mesi, infatti anche in piena estate ci sono stati rumor su Ilary Blasi e il suo futuro a Mediaset. Ora tutto sembra essere molto più chiaro, infatti Pier Silvio Berlusconi avrebbe ormai le idee chiarissime su ciò che succederà alla conduttrice. Dai corridoi dell’emittente televisiva qualcosa è stato spifferato, infatti c’è chi ha saputo tutto sulla vita professionale dell’ex moglie di Francesco Totti e regina dell’Isola dei Famosi.

Inoltre, lei si sta godendo anche il suo privato, avendo trovato stabilità e felicità grazie al suo partner Bastian Muller. Tornando al lavoro, Ilary Blasi è stata al centro di voci non molto positive relative al suo futuro a Mediaset. I telespettatori hanno chiesto chiarezza e a quanto pare ora è davvero arrivata. Vediamo insieme cosa avrebbe in mente Pier Silvio e cosa dobbiamo aspettarci quindi tra qualche mese nel Biscione.

Ilary Blasi, quale sarà il suo futuro a Mediaset

A parlare di Ilary Blasi e del suo futuro a Mediaset è stato il sito Dagospia, che spesso e volentieri è in grado di dare notizie in anteprima. Lo ha fatto anche stavolta e i fan della presentatrice di Canale 5 sono venuti a conoscenza di ciò che starebbe maturando nella testa dell’amministratore delegato dell’emittente fondata da Silvio Berlusconi. E possiamo subito dirvi che non saremmo in presenza di qualcosa di molto negativo.

Dagospia ha dunque scritto nelle scorse ore: “Quello di Ilary non è un nome inviso all’azienda, non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto”. In riferimento all’Isola dei Famosi, è stato detto che “se ne parlerà tra le parti”, non è sicuro quindi che ci sia un’altra edizione. Ma se dovesse andare regolarmente in onda, sarebbe lei la conduttrice prescelta. Infine, è stato rivelato: “Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5“.

Da alcuni giorni a questa parte Ilary Blasi ha dato anche una svolta al suo look. Infatti, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, ha messo in mostra un taglio di capelli diverso e un colore più scuro degli stessi. E sono piovuti tantissimi complimenti”.