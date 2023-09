E dopo i figli di Elisabetta Gregoraci e Belen Rodriguez, anche la bambina di Ilary Blasi e Francesco Totti è pronta per tornare sui banchi. Nei giorni scorsi sia la conduttrice e showgirl calabrese sia quella argentina che in questi giorni è regina del gossip per la relazione con Elio Lorenzoni hanno immortalato i loro ragazzini nel primo giorno di scuola. E subito c’è chi ha fatto loro i conti in tasca. Nathan Falco Briatore, 13 anni, frequenta la International School of Monaco di Montecarlo, una scuola molto prestigiosa che è accessibile agli allievi che vanno dai 3 ai 18 anni.

La retta non è per tutti perché per permettere a Briatore junior di andare in questo istituto si versano dai 10mila ai 30mila euro annuali. Non da meno la scuola milanese che frequenta Santiago, primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, 10 anni. È l’American School of Milan, le cui tasse scolastiche annuali vanno dai 10.800 euro ai 22.800 euro, a seconda del corso e se si scelgono lezioni private o le classi miste.

Leggi anche: “Ma come l’hai conciato?”. Belen, primo giorno di scuola di Santiago rovinato: critiche su critiche





Ilary Blasi, quanto costa la scuola della figlia Isabel

Come la Gregoraci, anche Belen Rodriguez ha mostrato ai follower le foto del primo giorno di scuola del figlio ma, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sopra, le critiche di tanti si sono concentrati sul look sfoggiato. Bocciatissimo dai più.

Anche la figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti si sta preparando al rientro sui banchi. Astuccio e diario sono già nello zaino, come mostrato dalla mamma tra le Storie di Instagram. Isabel, 7 anni, sta per iniziare il secondo anno delle primarie a Roma.

La bambina frequenta la Ambrit International School e va a scuola con un astuccio di 30 euro e un diario di 20. Pochi spicci rispetto al costo della retta scolastica. L’istituto che riaprirà le porte il prossimo 4 settembre si trova in zona Portuense e, si legge sul quotidiano Il Mattino, ha un costo di 3.200 euro per il servizio bus e un costo annuale che si aggira intorno i 17mila euro. Il totale arriva a quasi 20mila euro aggiungendo eventuali lezioni intensive, il costo della mensa e della divisa.