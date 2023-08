Si fa sempre più incandescente lo scontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che stanno lottando in tribunale a suon di colpi bassi. E tra i due ex coniugi c’è una differenza abissale, infatti dicono cose totalmente contrastanti e la guerra giudiziaria appare sempre più intensa. Il Corriere della Sera ha tirato fuori nuovi dettagli sulla vicenda legata alla separazione della conduttrice tv e dell’ex calciatore e ora si sta parlando anche dei presunti amanti della donna.

Ilary Blasi ha lanciato un’accusa a Francesco Totti e quindi ha la volontà di ottenere maggiori benefici da questa separazione, ma dall’altra parte l’ex atleta giallorosso non è intenzionato a rassegnarsi, anzi, sarebbe pronto a riferire ai giudici i nomi degli amanti della presentatrice, con tanto di prove al seguito, per ottenere lui dei vantaggi. E sono già emerse le prime identità degli uomini, che avrebbero avuto dei legami con lei quando era sposata.

Ilary Blasi e Francesco Totti, lui pronto a fare i nomi degli amanti di lei

Il Corriere ha scritto nelle ultime ore, a proposito della richiesta di Ilary Blasi nella battaglia legale con Francesco Totti: “Nei giorni scorsi la conduttrice tv (che in termini tecnici è la ricorrente), tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. Sostenendo che il loro matrimonio, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, con cui l’ex 10 giallorosso l’avrebbe rimpiazzata”. Ma lui è pronto al contrattacco.

Invece Totti è di tutt’altro avviso ed è convinto che Ilary l’avrebbe tradito in più di una circostanza. Come aggiunto dal sito Ultimenotizieflash, l’ex capitano della Roma avrebbe degli screen, che confermerebbero l’infedeltà della presentatrice Mediaset. E lui sarebbe anche disposto a fare nomi e cognomi di questi amanti, con due di loro che erano già stati rivelati in anteprima da Dagospia e che troverebbero riscontri.

Questi presunti amanti di Ilary Blasi sarebbero Cristiano Iovino e Luca Marinelli, che lavorano rispettivamente come personal trainer e attore. Ovviamente lei non confermerà nulla di tutto questo e la decisione finale spetterà al giudice.