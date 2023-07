Chiamate uno bravo, ma uno bravo per davvero. Perché? Ma come perché?! La notizia che vi stiamo per raccontare potrebbe provocarvi forti giramenti di testa, poi con questo caldo… Reggetevi forte: Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero riavvicinati. La bomba gossip è stata lanciata in queste ore di pomeriggio di martedì 25 luglio e ha dell’incredibile considerando quello che è successo negli ultimi mesi alla ormai ex coppia formata dalla nota conduttrice e l’ex capitano della Roma. Dopo la separazione accompagnata da frecciate reciproche i due hanno intrapreso nuove relazioni.

Francesco Totti si è fidanzato con la flower designer Noemi Bocchi e i due si sono frequentati assiduamente nelle ultime settimane. Anzi, a quanto pare sarebbe stata proprio la frequentazione dello stabile dove viveva Noemi a far scattare i sospetti di Ilary Blasi. Quest’ultima, dal canto suo, ha iniziato una relazione con l’imprenditore e ricco ereditiero Bastian Muller–Pettenpohl. Ok, allora adesso cosa diavolo sta succedendo?! Cerchiamo di capirlo con quanto è uscito fuori in queste ore.

Ilary e Totti di nuovo vicini ad un anno dalla fine del matrimonio

Secondo quanto riportato sui rispettivi profili Instagram dai solitamente ben informati Amedeo Venza e Deianira Marzano, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero di nuovo vicini. Tutto ciò quando è passato giusto un anno dall’annuncio della fine del loro matrimonio. Ma quale è la ragione di questo inaspettato colpo di scena? Ve lo diciamo subito.

“Si vocifera – ha scritto Venza – (amici in comune della ex coppia) che Totti e Ilary pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma??? chi sa…”. E prontamente il gossippone è stato commentato da Deianira che fa sapere: “Mio fratello è un caro amico del fidanzato di Chanel (figlia di Francesco e Ilary Blasi) e ha saputo che Ilary e Totti si sentono quotidianamente…”.

Nel proseguio del messaggio si capisce il motivo di questo riavvicinamento: “Si sentono quotidianamente, ma principalmente per i figli e questioni famigliari! Ed è vero che è ritornato il sereno ma solo per il bene della famiglia!”. Dunque tutto chiaro, nessun ritorno di fiamma, dopo quella che sembrava una battaglia legale legata all’affaire dei Rolex, ecco il riavvicinamento per amore dei figli. Meno male.

