La bella novità di Chanel Totti, la figlia di Francesco e llary Blasi. A farlo notare è proprio la diretta interessata che con pochi semplici parole ha fatto intendere cosa le capiterà da qui a breve, riguardo il suo prossimo futuro. Proprio così, la ragazza, ancora minorenne (Chanel ha appena 16 anni, ndr), ha le idee molto chiare su quello che sarà il suo lavoro e per questo si è fatta aiutare dalla mamma. Ma andiamo con ordine, in molti avranno fatto caso che i figli del Capitano e di Ilary stanno rispettivamente prendendo le orme dei genitori.

Uno infatti, Cristian, ha tutte le qualità per diventare un grande calciatore come il padre. Chanel Totti invece sembra intenzionata a prendere la scia della mamma in tv. E chiaramente la Blasi non sta ferma, ma ha deciso di darle una grossa mano a riguardo. Cosa ha fatto? Ha affidato la sua bambina all’agenzia con cui anche lei lavora.





Tra l’altro la ragazzina su Instagram ha oltre 400mila follower e proprio sul social network ha aggiunto la mail della sua nuova agenzia nella bio. Che significa questo? Che Chanel Totti da ora in poi ha un suo agente e può essere contattata per eventuali lavori, probabilmente a fini televisivi e di immagine. Come segnala Dagospia, l’agenzia inquirenti questione è la “Notoria di Graziella Lopedota”.

E proprio a questa mail Chanel Totti rimanda per “info e collaborazioni”. Come dicevamo quindi, è proprio Graziella Lopedota a seguire lavorativamente parlando anche la carriera di Ilary Blasi. Tutto è cambiato quando la bella figlia di Francesco e Ilary ha aperto il suo account a tutti, conquistando miglia su migliaia di follower. Dal punto di vista gossip, che fa sempre comodo in questi casi, Chanel è fidanzata con il 19enne Cristian Babalus.

I due però si limitano semplicemente a condividere foto selfie e video, non molto altro. Chiaramente tutti si stanno chiedendo, in queste ore, se la ragazza sia in possesso di qualche skill nascosta che le permetterà di sfondare nel mondo della conduzione tv o magari in altre parti. Se ha preso dalla mamma, non dovrebbe avere problemi Chanel Totti a fare breccia nel cuore di milioni di italiani.

