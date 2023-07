Le pratiche di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere in salita. Ora è spuntata fuori una notizia clamorosa, data dalla presentatrice Mediaset, infatti sarebbero scomparsi nel nulla alcuni oggetti preziosi, uno dei quali ha un super valore di 1 milione di euro. E ora l’incertezza rischia di regnare sovrana, fino a quando non verranno ritrovati. E non si sa davvero che fine abbiano potuto fare, visto che entrambi non riuscirebbero a fornire risposte.

Ad annunciare tutto è stato il Corriere della Sera, che spesso e volentieri ha captato in anticipo alcune notizie sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ora è stata presentata una memoria dalla conduttrice televisiva, nella quale ha spiegato che non potrà restituire alcuni oggetti come stabilito perché non li ha più. E non è a conoscenza di dove si trovino attualmente. Una situazione davvero difficile da sbrogliare in tempi rapidi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, scomparsi 5 oggetti preziosi

Come scritto dal Corriere, Ilary Blasi non troverebbe più cinque Rolex e quindi non ha la possibilità di inserirli nella cassetta di sicurezza, da condividere con Francesco Totti. Infatti, il giudice aveva disposto che i Rolex dovevano essere affidati in maniera condivisa e successivamente si sarebbe presa una decisione finale. Ma lei avrebbe detto: “Ne ho solo un paio, forse tre orologi“. E uno di questi ha, come detto in apertura di articolo, un costo veramente top.

Come è emerso, tra i cinque Rolex che non sono in possesso di Ilary ci sarebbe il Daytona Rainbow da 1 milione. Ma non è tutto perché la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha rivelato che ad essere spariti sarebbero pure altri accessori. E avrebbe chiesto ufficialmente a Francesco Totti di ridarglieli indietro, dato che ad averceli sarebbe proprio lui. Ma non conosciamo al momento la replica dell’ex calciatore della Roma.

Ilary da non molto si sarebbe resa conto dell’assenza di alcune borse e di altri gioielli e quindi vorrebbe indietro anche questi oggetti. Non resta che capire nei prossimi giorni o settimane quali saranno gli sviluppi della vicenda.