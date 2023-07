Ilary Blasi e Francesco Totti, la separazione continua a far discutere. Che la fine della storia tra la conduttrice e l’ex calciatore non fosse pacifica si era capito subito. Le frecciate, le allusioni e veri e propri attacchi hanno da subito condito una delle rotture più gossip degli ultimi anni. Totti si è poi fatto vedere in compagnia di Noemi Bocchi mentre Ilary si è consolata recentemente tra le braccia di Bastian. Ma tra i due sono volate accuse pesanti.

Francesco Totti ha fatto sapere: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”. L’ex calciatore poi ha aggiunto: “Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. Recentemente pure il tribunale si è occupato della questione.

Leggi anche: “Lei ha deciso così”. Totti, amara delusione: scoperto il gesto choc di Ilary Blasi





Ilary Blasi presenta ricorso dopo la decisione del tribunale

La cosiddetta “guerra dei Rolex” sembrava essersi conclusa con un pareggio. Il tribunale di Roma, infatti, aveva deciso che i quattro orologi di lusso, del valore di oltre 1 milione di euro, sarebbero dovuti restare a disposizione di entrambi. Gli orologi, cioè, appartengono sia a Francesco Totti che a Ilary Blasi e devono essere custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata da cui l’estate scorsa la conduttrice li aveva prelevati. Ora, però, la Blasi ha presentato ricorso contro questa decisione.

Ilary Blasi non ha ancora restituito i Rolex che appartengono a entrambi e a quanto pare non ha alcuna intenzione di farlo. I due si trovano ora in vacanza, Francesco Totti con Noemi e i figli negli Usa e Ilary e Bastian in Brasile, ma la guerra dei Rolex continua. La conduttrice Mediaset, infatti, ha presentato ricorso contro la decisione del giudice civile Francesco Tettoni tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

Secondo Ilary Blasi quegli orologi sono suoi perché le sono stati regalati da Totti, anche se le misure sono da uomo. Quindi la conduttrice non ha alcuna intenzione di restituirli. Non resta che attendere la prossima decisione del giudice. L’udienza è stata fissata per la metà di luglio e il nuovo giudice dovrà stabilire una volta per tutte a chi appartengono questi benedetti Rolex. Per farlo potrà aprire una nuova istruttoria oppure basarsi sulle prove e le testimonianze già depositate.

“Gesto di pace”. Ilary Blasi, l’ultima decisione su Francesco Totti