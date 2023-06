Ilary Blasi e Francesco Totti, il gesto riparatore. Una storia d’amore che ha raggiunto il capolinea dopo tanti anni e che in fase di allontanamento è andata incontro a quella che sembrava essere una vera e propria guerra. Ma dopo mesi, forse, si inizia a intravedere uno spiraglio di luce: i presupposti per un rapporto civile non sembrano mancare, soprattutto dopo il gesto della conduttrice. Un passo avanti verso l’ex marito e padre dei suoi figli? Cosa è successo nelle ultime ore è presto spiegato.

Pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è successo nelle ultime ore. Il gesto della conduttrice ha tutta l’aria di essere un vero e proprio passo in avanti per provare a mettere a tacere i passati rancori tra i due ex coniugi. Infatti Ilary Blasi avrebbe preso la decisione di riconsegnare all’ex marito le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica che come molti ormai sapranno è stato ampiamente conteso tra i due.

Pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è successo nelle ultime ore: pace fatta tra i due ex coniugi?

Trattasi nello specifico della sede della Totti Soccer School: “Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria”, queste le parole con cui la famiglia Totti aveva riferito lo stop momentaneo di ogni attività al suo interno. Ma con la riconsegna delle chiavi, il centro sportivo potrebbe dunque tornare alla sua quotidiana gestione. E al contempo il gesto di Ilary potrebbe lasciar pensare a una tregua finalmente raggiunta tra i due.

La notizia della riconsegna delle chiavi è stata diffusa su Repubblica che rende noto che con la riconsegna delle chiavi del centro sportivo, anche la quota di risarcimento andrebbe ad abbassarsi. Infatti da una cifra iniziale di 70mila, questa arriverebbe a 30mila euro. E sempre per restare in tema novità, sempre nelle ultime settimane si è appreso che la famiglia Blasi sta andando incontro a una grande gioia. “Abbiamo qualcosa da condividere con voi”, hanno riferito sui social le tre sorelle.

Con un gender reveal, le sorelle Blasi hanno annunciato ai fan l’arrivo di un maschietto in famiglia. A essere in dolce attesa Melory, pronta a diventare mamma per la seconda volta ovvero dopo Jolie che è nata nel 2021. Un momento sempre molto emozionante che non poteva che concludersi con la commozione di tutti i presenti: fumata blu alta in cielo e applausi e abbracci per Melory e il marito.