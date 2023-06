Ilary Blasi, via alle vacanze. Si è chiusa da pochi giorni questa dell’Isola dei Famosi 2023 e non proprio benissimo per la verità. Nel dettaglio, la 17esima edizione ha ottenuto una media di 2.514.000 spettatori con il 19.6% di share. E con questi dati la finale di questa edizione è risultata essere la meno vista in assoluto in valori assoluti, ma non in share. E Roberto D’Agostino è tornato a parlare del futuro della conduttrice, spiegando che i numeri di questa edizione le potrebbero costare caro.

“Ilary è naufragata – si legge infatti su Dagospia – Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con Silvia Toffanin può salvarla”. Chi vivrà vedrà, si dice in questi casi ma nel frattempo la conduttrice può iniziare a pensare alle vacanze. E dopo la scorsa estate travolta dal gossip per la separazione da Francesco Totti, forse questa sarà all’insegna dell’amore e della serenità.

Ilary Blasi, che sorpresa romantica. E costosissima

È rientrata ieri a Roma dopo la settimana trascorsa a Milano per la finale dell’Isola dei Famosi e adesso penserà solo a godersi l’estate insieme ai figli e al nuovo compagno, Bastian Muller. Compagno che ormai, dopo i primi mesi di spola tra Germania e Italia, ormai si è quasi trasferito a Roma, nella villa del Torrino in cui fino a un anno fa la conduttrice viveva con Francesco Totti.

Ed è proprio qui che l’imprenditore tedesco le ha fatto trovare una romantica sorpresa: un’enorme composizione di rose rosse sul tavolo del soggiorno per festeggiare il suo ritorno e l’inizio della loro prima estate da coppia. Ilary Blasi mostra il dono tra le Storie, non sottolinea il mittente ma appare più che scontato.

Da Bastian Muller o no – anche se la faccina innamorata c’è -, sta di fatto che questi fiori non sono solo scenografici ma anche costosissimi come si legge sul sito Fanpage. Il cofanetto è firmato The Million Roses, brand con sede in California ma che spedisce in tutto il mondo. La composizione arrivata a casa di Ilary Blasi fa parte della collezione Cupola Deluxe ed è stata realizzata con almeno 200 rose rosse stabilizzate (possono durare per più di un anno) disposte a forma di cupola in una scatola nera decorata con un nastro in tinta. Il prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 1.499,95 euro e può essere personalizzata anche con 400 gambi.