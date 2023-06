Isola dei Famosi 2023, ieri sera la finale che ha consegnato la vittoria allo speaker radiofonico Marco Mazzoli, eppure Ilary Blasi non può sorridere: la brutta notizia è arrivata poco fa. Quella di Mazzoli è stata una vittoria prevedibile: era il favorito d’obbligo e il pronostico è stato rispettato. Subito dopo la proclamazione si è lasciato andare a ringraziamenti e dediche. “Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno 1, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre”.

“Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio, vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel’ho promesso e vorrei dedicare questa vittoria agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Z00 di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie e una persona che si chiama Chico Forti”.





Isola dei Famosi, la finale 2023 la meno vista in assoluto

“Che era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d’uscita”. Per Ilary Blasi, come detto, la finale lascerà segni. Nella serata di ieri, lunedì 19 giugno 2023, su Rai1 la fiction in replica Blanca ha appassionato 2.340.000 spettatori pari al 14.4%. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.41 – la finale de L’Isola dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari al 21.1%.

La diciassettesima edizione ha ottenuto una media di 2.514.000 spettatori con il 19.6% di share. E con questi dati la finale di questa edizione è risultata essere la meno vista in assoluto in valori assoluti, ma non in share. Su Rai2 CSI Vegas ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia1 White Elephant ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (7.8%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.765.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% (presentazione: 1.114.000 – 6.3%, Plus: 1.094.000 – 7.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 668.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 la quarta stagione di Yellowstone ha registrato 257.000 spettatori con uno share dell’1.9%.