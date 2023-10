I numeri, per ora, non stanno premiando la nuova edizione del Grande Fratello; il primo a finire sulla graticola è Alfonso Signorini con Mediaset pronta ad un clamoroso ribaltone. La nuova stagione no trash inaugurata da Pier Silvio Berlusconi sembra fatichi a decollare, con conduttore e concorrenti ingessati e impauriti dalla possibilità di finire alla gogna mediatica. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 2 ottobre, i colpi di scena non sono comunque mancati.

Con Signorini che ha pizzicato Vittorio Menozzi che, chiamato a rispondere sulla dinamica della casa, ha preferito glissare. Davanti al rifiuto Signorini ha attaccato il concorrente: "Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito". Di Cesara Buonamici la battuta che chiudeva il blocco, il cui potenziale è ormai sfumato.





Grande Fratello, Silvia Toffanin prenderà il posto di Signorini?

“Beatrice comunica un’aria di superiorità, anche nella postura fisica. Dà l’impressione di non sapere che cosa ci fa lì dentro con gli altri. Che è una cosa che la accomuna a Vittorio. Questo è un gioco crudele. Non punta a unire ma a eliminare. È il gioco”. La puntata di ieri stata comunque molto criticata. “Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata”.

E ancora: “Questo è un episodio preoccupante. Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”. Ed ecco che al posto di Alfonso Signorini spunta la candidatura di Silvia Toffanin, che con Verissimo continua a macinare ascolti.

Una scelta che per molti sarebbe la migliore. “Nei toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del #grandefratello si inizia a fare un solo nome, quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset”.