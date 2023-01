Altra puntata piena di colpi di scena quella del GF Vip andata in onda il 2 gennaio. L’anno inizia con i fuochi d’artificio per Alfonso Signorini. C’è stato il confronto molto acceso tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la coppia è sull’orlo di una crisi di nervi lacerata da liti e incomprensioni. Il volto di Forum è stanco degli atteggiamenti della spadista che discute con quasi tutti i componenti della casa e non vuole prendere più le sue difese: “Con Antonella non parlo da dieci giorni”, ha detto.

Poi c’è stato l’abbandono di Patrizia Rossetti: dopo oltre tre mesi ha detto addio al GF Vip. In questo modo ha seguito la recente scelta di Luca Salatino. “Ho dolori forti alle gambe, alle caviglie. Tutte le analisi sono regolari. Ci potrebbe essere un’infezione”, ha detto la conduttrice. Alfonso Signorini le ha chiesto di resistere ancora un’altra settimana, durante la quale potrebbe esserci qualche miglioramento. Poi Rossetti ha confermato la sua decisione: “Anche ora che parlo con te ho dolori. Non mi sento giusta, né per me né per loro né per voi”, ha affermato.

GF Vip, lite nella notte tra Dana Saber e Edorardo Donnamaria

L’eliminato della 26esima puntata del GF Vip 7 è Wilma Goich con l’11% dei voti (Oriana 35%, Nikita 35%, Sarah 19%). Ma la cantante ha avuto la possibilità di tornare in casa grazie al biglietto di rientro contenuto nel bussolotto. Quindi è stata la volta della nomination: sono al televoto Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei (il pubblico dovrà scegliere il preferito). Dana Saber è stata nominata da Edoardo Donnamaria con questa motivazione: “Di quella dei nuovi è quella che è entrata in maniera scorretta, ha litigato con mezza casa. Poi si era calmata ma poi si è ripresa subito con quella cosa di Oriana…”.

Dopo la diretta c’è stato un aspro confronto tra i due. Dana Saber non ha accettato la nomination e ha attaccato il volto di Forum: “Sei un ipocrita, non ti ho risposto perché non te lo meriti”, ha detto la modella marocchina. “Sei una persona ipocrita, stai sempre dalla parte maggiore, pensi di essere un paraculo… ma con me no, non vai da nessuna parte. Non hai nominato la persona che ti ha detto che sei un cane, sei veramente un cane”.

Quindi è stata la volta di Edoardo Donnamaria che ha cercato di spiegarle il motivo della sua nomination: “Ho nominato te perché sei entrata e hai fatto un casino con tutti. Con Oriana ho un altro rapporto…”. Ma la modella non crede a queste spiegazioni: “Ipocrita e falso. Poi fai anche il discorsone alla gente. Fai sempre il giudice, fallo per te stesso”. Sul web in molti criticano l’atteggiamento di Dana: “Non è capace neanche di affrontare un discorso perché spara a zero frasi pre impostate così a caso, ti supercazzola e se ne va”.