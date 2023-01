Colpo di scena al GF Vip 7. Durante l’ultima puntata, andata in onda lunedì 2 gennaio 2023, Alfonso Signorini ha annunciato il concorrente eliminato di questa settimana dal televoto. Alla fine è dovuta uscire Wilma Goich, che ha perso la sfida con Sarah Altobello. La donna era in nomination con Sarah, Oriana e Nikita e aveva perso con l’11 % dei voti. Alla fine Wilma ha salutato tutti, fatto i bagagli e ha varcato la famosa porta rossa. Tuttavia la vippona è stata fortunata perché ha pescato il biglietto di ritorno.”

Grande emozione quando Wilma ha fatto rientro nella casa. Signorini aveva lanciato un freeze e l’unico a potersi muovere è stato Daniele Dal Moro, per il quale Wilma ha una cotta esagerata. Dopo il rientro di Wilma, si è tornati alle nomination e questi sono i vipponi che rischiano di uscire la prossima settimana: Dana, Davide e Oriana. Più fortunati e quindi immuni: Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Wilma Goich eliminata dal GF Vip 7 (ma rientra)

Chi invece ha lasciato definitivamente la casa è stata Patrizia Rossetti. Si tratta di un ritiro del quale nessuno sapeva nulla, a parte gli autori del programma stesso. Sembra che super Patty non stia bene affatto: un disturbo che la segue da circa due settimane e che non la lascia in pace neanche un istante. È lei stessa a raccontare tutto: “Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene”.

“Ho dei dolori nel corpo, delle gambe. Ho fatto degli analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia”.

“Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche. Ho fatto degli analisi, non c’è niente di strano però”. Anche Antonino Spinalbese è fuori ma per un’operazione di routine: il giovane è in ospedale e rientrerà presto.

